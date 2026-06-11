(VTC News) -

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại Nghị quyết số 21/2026 của Chính phủ và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Theo đó, từ ngày 1/7, thủ tục đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện.

Theo quy định tại Nghị định 15 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, các tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo sẽ gửi hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung đến cơ quan tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm xem xét và trả kết quả. Trường hợp yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung, cơ quan chức năng phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý, đồng thời chỉ được yêu cầu sửa đổi tối đa một lần.

Nếu sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu mà tổ chức, cá nhân không thực hiện sửa đổi thì hồ sơ sẽ không còn giá trị. Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo công khai tên sản phẩm và tổ chức đã được cấp giấy xác nhận trên trang thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.

Tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện quảng cáo khi đã được cấp giấy xác nhận và nội dung quảng cáo phải phù hợp với nội dung đã được phê duyệt.

Việc chuyển giao thẩm quyền được Bộ Y tế đánh giá sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Đồng thời, địa phương sẽ chủ động hơn trong công tác quản lý, giám sát hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn.

TS Chu Quốc Thịnh - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) - cho biết, đến nay, đã có 16 trong tổng số 19 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm do Bộ Y tế quản lý được thực hiện phân cấp cho địa phương.

Từ 1/7, thủ tục quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe do UBND tỉnh, thành cấp phép

Ở cấp Trung ương, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm: "Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe" và "Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe".

Kể từ 1/7, bãi bỏ quy định liên quan đến "phụ gia thực phẩm hỗn hợp có cô ng dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục được phép sử dụng, hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định" tại 2 thủ tục này.

Thay vào đó, việc quản lý phụ gia sẽ nằm hoàn toàn trong danh mục được phép sử dụng, được quản lý chặt chẽ theo thông lệ quốc tế. Định kỳ, cơ quan chức năng sẽ rà soát để bổ sung danh sách phụ gia được sử dụng phù hợp với thực tiễn phát triển. Thay đổi này sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt rào cản pháp lý, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Việc công bố và thực thi 3 thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung lần này theo Quyết định số 1644/QĐ-BYT thể hiện tinh thần quyết liệt của Bộ Y tế trong việc từng bước đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo đúng chủ trương của Chính phủ.

Đại diện Cục An toàn thực phẩm cho biết, thời gian qua, Cục đã chủ động tham mưu Bộ Y tế trình Chính phủ ban hành các chính sách phân cấp, đồng thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định thiết thực trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Việc này nhằm cắt giảm tối đa các rào cản pháp lý không cần thiết, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.