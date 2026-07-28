Đoàn Bảo Châu bị truy tố tội danh gì?

(VTC News) -

VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố Đoàn Bảo Châu (võ sư, SN 1968, trú phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điểm b khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 2/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội nhận hồ sơ, tài liệu tin báo về tội phạm do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội chuyển đến.

Tin báo có nội dung đối tượng Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh youtube “BBC Tiếng Việt” và facebook cá nhân “Chau Doan” với nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý.

Ngày 24/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và đến 30/6/2025, ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Bảo Châu.

Đối tượng Đoàn Bảo Châu.

Tuy nhiên lúc này, bị can Châu đã bỏ trốn nên ngày 25/7/2025, công an ra quyết định truy nã.

Kết quả điều tra xác định, khoảng năm 2007, Đoàn Bảo Châu lập facebook “Chau Doan”, từ năm 2016 - 2021, Đoàn Bảo Châu đã dùng tài khoản này phát clip có nội dung phỏng vấn một số cá nhân.

Kết luận giám định cho thấy, có 6 clip của bị can Châu chứa nội dung “tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân” và “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Bảo Châu khai nhận giọng nói, hình ảnh trong các clip là bản thân mình nhưng cho rằng không có mục đích chống Nhà nước. Sau đó, Châu bỏ trốn.

Cơ quan công tố đề nghị TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt bị cáo do người này đang bỏ trốn và bị truy nã.