Cán bộ xã lao xuống sông, cứu cháu bé giữa dòng nước xiết

(VTC News) -

Ngày 28/7, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên thông tin, một cán bộ xã vừa dũng cảm lao xuống sông Công cứu sống bé trai 4 tuổi bị nước cuốn.

Khoảng 17h45 ngày 26/7, ông Trần Quang Đáng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đại Phúc đi bộ tập thể dục dọc bờ kè sông Công (đoạn từ đập Cầu Thành thuộc xóm Đình đến cuối bờ kè thuộc xóm Cầu Thành).

Ông Trần Quang Đáng cứu sống cháu bé 4 tuổi bị đuối nước. (Ảnh: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đại Phúc)

Đến khoảng 18h30, trên đường trở về, ông Đáng phát hiện một bé trai đang bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi ra giữa sông, có biểu hiện đuối nước.

Ông Đáng lập tức lao xuống dòng nước xiết, bơi đuổi theo cháu bé. Bơi được khoảng 100m, ông tiếp cận được nạn nhân, đưa cháu vào bãi bồi gần đó và kịp thời thực hiện các biện pháp sơ cứu. Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng và đúng cách, cháu bé đã tỉnh táo trở lại.

Ngay sau đó, với sự trợ giúp của người dân địa phương, ông Đáng liên hệ và bàn giao cháu bé an toàn cho gia đình.

Qua xác minh, nạn nhân là cháu Nguyễn Xuân Thành (SN 2022, trú tại xóm Cầu Thành, xã Đại Phúc), con của anh Nguyễn Hải Hoàn và chị Hoàng Thị Phượng.

Sau sự việc, gia đình cháu Thành bày tỏ lòng biết ơn trước hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy của vị cán bộ xã khi lao xuống dòng nước xiết để cứu con mình.