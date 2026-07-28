Quốc hội xử lý ngay các vấn đề cấp bách tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất

(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm đưa ra tại hội nghị giao ban báo chí thông tin về Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 28/7.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu. (Ảnh: Quỳnh Chi)

Ông Trần Thanh Lâm đề nghị các cơ quan báo chí trong quá trình thông tin, tuyên truyền cần lưu ý làm rõ ý nghĩa của Kỳ họp không thường lệ.

“Việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc kịp thời thể chế hóa chủ trương, kết luận của Trung ương; xử lý ngay những vấn đề cấp bách, không để chậm trễ, tháo gỡ ách tắc, đồng thời giảm áp lực cho kỳ họp thường lệ cuối năm”, ông Trần Thanh Lâm nhấn mạnh.

Lưu ý một số vấn đề trọng tâm trong chương trình kỳ họp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm cho biết, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là nội dung cực kỳ quan trọng, việc sửa đổi để phù hợp với thực tiễn. Dự kiến dự án Luật sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp không thường lệ và thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm.

Ông Nguyễn Thanh Lâm thông tin, tại Hội nghị Trung ương 3 vừa qua Trung ương đồng ý chủ trương thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh. Nếu hồ sơ được đảm bảo sẽ được Quốc hội quyết định tại kỳ họp này.

Báo cáo tóm tắt dự kiến chương trình và nội dung Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, bà Hoàng Thị Lan Nhung, Vụ trưởng Vụ Thông tin và Thư viện (Văn phòng Quốc hội) cho biết, dự kiến phiên trù bị và khai mạc vào sáng 3/8 và bế mạc ngày 24/8, dự phòng ngày 25/8.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội và chia thành hai đợt (đợt 1 từ ngày 3-13/8 và đợt 2 từ ngày 19-24/8).

“Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày. Trong đó Quốc hội bố trí làm việc 2 ngày thứ Bảy (ngày 8 và 22/8), 2 ngày Chủ nhật (ngày 9 và 23/8). Từ chiều 13/8 đến ngày 18/8, Quốc hội nghị để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật và dự thảo nghị quyết. Đồng thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi biểu quyết thông qua tại đợt 2 của kỳ họp”, bà Nhung nói.

Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét, quyết định 31 nội dung. Trong đó xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, 5 nội dung về các vấn đề quan trọng. Quốc hội cũng cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật, xem xét quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Song, bà Hoàng Thị Lan Nhung nêu rõ, đang diễn ra phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên chương trình kỳ họp có thể được bổ sung thêm nội dung nếu các tài liệu chuẩn bị được bảo đảm.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, bà Nhung đề nghị bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Quốc hội với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện.

Các cơ quan báo chí cần bám sát và triển khai hiệu quả đề án tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp; tăng cường thời lượng đưa tin trong các chương trình thời sự; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, chú trọng các nền tảng số và mạng internet.

Vụ trưởng Vụ Thông tin và Thư viện cũng đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường các bài viết phân tích chuyên sâu về những đổi mới trong hoạt động lập pháp, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật của Quốc hội, việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân tới diễn đàn Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển nêu rõ, thông thường mỗi năm Quốc hội tổ chức hai kỳ họp thường lệ là kỳ họp giữa năm và kỳ họp cuối năm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khối lượng công việc lập pháp rất lớn, yêu cầu tiếp tục đột phá mạnh mẽ trong hoàn thiện thể chế đặt ra nhu cầu phải tổ chức thêm kỳ họp không thường lệ.

Ông Nguyễn Văn Hiển cho biết, riêng công tác xây dựng pháp luật trong năm nay, từ nay đến cuối năm Chính phủ và các cơ quan liên quan dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua gần 90 dự án về pháp luật, thậm chí con số này có thể còn cao hơn.

“Với khối lượng công việc rất lớn như vậy, Quốc hội đã báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức kỳ họp không thường lệ bên cạnh các kỳ họp thường lệ. Kỳ họp lần này tập trung chủ yếu vào công tác lập pháp, dự kiến thông qua 15 dự án luật và 4 nghị quyết, cho ý kiến đối với nhiều dự án luật lớn cùng một số nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội”, ông Nguyễn Văn Hiển nói.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, Văn phòng Quốc hội sẽ phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Bộ, ngành Trung ương để tiếp tục thông tin đầy đủ, kịp thời nội dung của từng dự án luật và dự án nghị quyết đến báo chí nhằm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho Kỳ họp bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác.