Từ 1/7, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được quyền cấp giấy phép hành nghề y

Nghị quyết 21/2026/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/4 đưa ra thay đổi quan trọng trong quản lý lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, khi phân cấp mạnh thẩm quyền về địa phương.

Theo quy định tại Điều 2, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được thực hiện toàn bộ thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.

Thẩm quyền này gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép, áp dụng cả với các chứng chỉ hành nghề đã cấp trước đây. Quy định được dẫn chiếu từ Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Không chỉ dừng ở giấy phép hành nghề, nghị quyết còn mở rộng phân cấp trong cấp phép hoạt động khám chữa bệnh. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động trong một số trường hợp cụ thể như thay đổi thời gian làm việc, đổi tên hoặc địa chỉ nhưng không làm thay đổi địa điểm của bệnh viện tư nhân.

Song song với phân cấp, nghị quyết đặt mục tiêu rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Với hồ sơ cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức thẩm định trong vòng 40 ngày kể từ khi tiếp nhận. Nếu đủ điều kiện, giấy phép phải được cấp trong 10 ngày làm việc sau khi có biên bản thẩm định.

Đối với thủ tục điều chỉnh giấy phép, các mốc thời gian xử lý, yêu cầu bổ sung hồ sơ và thời hạn giải quyết cũng được quy định rõ ràng. Cách tiếp cận này nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế tình trạng kéo dài thủ tục.

Một điểm đáng chú ý khác là yêu cầu công khai thông tin sau cấp phép. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi cấp giấy phép hoạt động, cơ quan có thẩm quyền phải đăng tải các thông tin cơ bản như tên cơ sở, địa chỉ, người chịu trách nhiệm chuyên môn và phạm vi hoạt động trên cổng thông tin điện tử và hệ thống quản lý.

Theo Điều 6, nội dung phân cấp thẩm quyền sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Toàn bộ nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/4/2026 đến hết ngày 1/1/2028. Quy định mới được kỳ vọng giúp giảm tải cho cơ quan trung ương, đồng thời tăng tính chủ động của địa phương trong quản lý hoạt động khám chữa bệnh.