Bảo Lộc ngập sâu sau mưa lớn kéo dài

Mưa lớn kéo dài tại Lâm Đồng khiến nhiều khu vực ở phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao ngập sâu, có nơi trên 1 mét, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp.
Đoàn Bảo Châu bị cáo buộc phát 6 clip trên trang facebook “Chau Doan” chứa thông tin xuyên tạc, phao tin bịa đặt, gây hoang mang.
Chương trình "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh" do Vingroup và tỉnh đồng triển khai góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển kinh tế du lịch địa phương.
Chủ nhân của tấm giấy báo điểm đang thu hút sự quan tâm là GS.TS Bùi Thanh Tùng, người trở thành giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025.
CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện thiếu nữ 15 tuổi lái xe máy mắc hàng loạt lỗi vi phạm, trong khi người ngồi sau dùng điện thoại quay video.
Phát hiện bé trai 4 tuổi đang bị dòng nước xiết cuốn trôi, ông Trần Quang Đáng lập tức lao xuống sông, bơi hơn 100m để cứu cháu bé.
Báo cáo thị trường ô tô toàn cầu trong nửa đầu năm 2026 ghi nhận sự dịch chuyển mạnh mẽ của biểu đồ doanh số sang phân khúc xe không phát thải.
Geely giới thiệu SUV địa hình hơn 1.000 mã lực, Xiaomi hé lộ nội thất SUV 7 chỗ mới... là một số tin xe đáng chú ý 28/7.
Nữ tài xế đối diện mức phạt 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX sau khi lái ô tô chạy 156 km/h tại đoạn cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Đồng Tháp phối hợp FPT và Cisco thúc đẩy hệ sinh thái y tế thông minh, ứng dụng AI và hạ tầng số nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm cho biết, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI xử lý ngay những vấn đề cấp bách, không để chậm trễ.
Bộ Y tế ghi nhận ca mắc COVID-19 tăng trong nhiều tuần gần đây khi nhu cầu đi lại mùa hè bùng nổ, song chưa xuất hiện dấu hiệu gia tăng ca nặng hay tử vong.
Cơ quan khí tượng phát đi bản tin cảnh báo đợt mưa lớn ở miền Bắc, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới.
Trước tình trạng tài xế vượt xe bất chấp quy tắc an toàn, Cục CSGT đề nghị bố trí kẻ vạch liền tại vạch tim đường, không cho việc mượn làn ngược chiều để vượt xe.
EVNHCMC từng bước trở thành doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số, xây dựng lưới điện thông minh, tạo nền tảng cho quá trình chuyển dịch năng lượng xanh của TP.HCM.
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