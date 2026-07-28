Bảo Lộc ngập sâu sau mưa lớn kéo dài

Khoảng 8h ngày 28/7, đơn vị nhận tin báo từ Công an phường 3 Bảo Lộc về việc mưa lớn gây ngập lụt, khiến 5 hộ dân với 16 người bị cô lập. Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 phối hợp cùng Công an địa phương tiếp cận từng hộ dân bị nước lũ cô lập và huy động tổng lực cán bộ, chiến sĩ trang bị 16 áo phao, 5 phao tròn, hướng dẫn người dân di chuyển theo đội hình an toàn; đồng thời trực tiếp dìu, cõng 6 người già, trẻ nhỏ và người không thể tự di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.