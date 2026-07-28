Làn sóng xe điện lan rộng, doanh số tăng mạnh từ châu Âu đến châu Á

(VTC News) -

Khác với các giai đoạn trước, khi sự tăng trưởng chủ yếu phụ thuộc vào nhóm khách hàng tiên phong, các số liệu thống kê hiện tại từ châu Âu đến Đông Nam Á đều cho thấy xe điện (EV) đang bước vào giai đoạn phổ cập hóa. Sự gia tăng đột biến về lượng xe đăng ký mới phản ánh cán cân cung - cầu đang thay đổi mạnh mẽ, minh chứng cho hiệu quả của các chính sách kích cầu và sự hoàn thiện của hệ sinh thái công nghiệp ô tô mới.

Cột mốc 1,24 triệu xe ở châu Âu

Tại thị trường châu Âu, lục địa già đang chứng kiến một cuộc bứt tốc với biên độ lớn của EV. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng lượng xe điện giao đến tay khách hàng đã chính thức vượt ngưỡng 1,24 triệu chiếc. Đặt trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô toàn cầu vẫn còn đối mặt với áp lực lạm phát, mức tăng trưởng 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái là một chỉ báo tích cực cho ngành công nghiệp xe hơi khu vực.

Một trạm sạc xe ô tô điện ở châu Âu.

Sự tăng trưởng này không diễn ra theo đường thẳng mà có xu hướng bùng nổ vào giai đoạn cuối quý II. Chỉ tính riêng trong tháng 6/2026, khối lượng bán hàng của toàn phân khúc đã ghi nhận mức tăng vọt 39,5%. Cú hích từ tháng 6 đã trực tiếp định hình lại cấu trúc thị phần: Xe thuần điện hiện chiếm giữ 25,6% tổng lượng xe đăng ký mới tính trên 17 thị trường trọng điểm của châu Âu.

Việc vượt qua cột mốc 1/4 thị phần mang ý nghĩa then chốt, khẳng định xe điện không còn là một ngách thị trường phụ trợ mà đã trở thành đối trọng thực sự, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng và từng bước thay thế các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Phân tách theo bình diện quốc gia, sự tăng trưởng được ghi nhận trên diện rộng. Trong khi Đức tiếp tục duy trì vị thế là cực nam châm thu hút doanh số lớn nhất, thì các thị trường như Pháp và Tây Ban Nha cũng đồng loạt phá vỡ các kỷ lục tiêu thụ trước đó. Dữ liệu này cho thấy mức độ chấp nhận xe điện của người tiêu dùng châu Âu đã đồng đều hơn, không còn sự chênh lệch quá lớn giữa các quốc gia Bắc Âu và Nam Âu như những năm trước.

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng của Đức

Là thị trường ô tô lớn nhất và cũng là trung tâm sản xuất của châu Âu, những biến động tại Đức luôn mang tính định hướng cho toàn bộ khu vực. Báo cáo tháng 6/2026 cho thấy số lượng xe điện đăng ký mới tại quốc gia này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, xua tan những lo ngại về sự chững lại của thị trường nội địa sau khi một số chính sách trợ cấp bị cắt giảm trong quá khứ.

Số liệu đăng ký xe mới ở Đức. (Số liệu: KBA, đồ họa Gemini)

Sự phục hồi của thị trường Đức được thúc đẩy bởi hai động lực cốt lõi: nguồn cung sản phẩm đa dạng và sự cải thiện toàn diện của thị trường xe điện.

Đầu tiên, về nguồn cung, các nhà sản xuất ô tô (cả các thương hiệu lâu đời của Đức lẫn các hãng xe ngoại nhập) đã liên tục mở rộng dải sản phẩm. Người tiêu dùng Đức hiện có thể tiếp cận xe điện ở mọi phân khúc, từ các mẫu hatchback hạng B len lỏi trong đô thị cho đến các dòng SUV cỡ lớn. Việc đa dạng hóa dải sản phẩm đi kèm với các chiến lược định giá linh hoạt đã xóa bỏ rào cản về chi phí tiếp cận ban đầu.

Thứ hai, “sự cải thiện của thị trường” không chỉ nằm ở bản thân chiếc xe mà còn ở hệ sinh thái đi kèm. Quá trình điện hóa tại Đức đang diễn ra tích cực nhờ những bước tiến lớn về công nghệ pin giúp gia tăng phạm vi hoạt động, đồng thời mạng lưới trạm sạc công cộng và hạ tầng sạc tại nhà cũng được nâng cấp đáng kể.

Khi rào cản tâm lý về “nỗi lo hết pin” được giải quyết, nhu cầu bị dồn nén của người tiêu dùng lập tức được giải phóng, chuyển hóa thành doanh số ấn tượng trên bảng thống kê đăng ký xe mới.

Xe thuần điện “lật đổ” xe hybrid ở Malaysia

Nếu bức tranh tại châu Âu là kết quả của một quá trình chuyển đổi dài hạn, thì dữ liệu từ các thị trường mới nổi như Malaysia lại cho thấy tốc độ thích ứng cực kỳ nhanh nhạy của khu vực châu Á. Báo cáo nửa đầu năm 2026 của Hiệp hội Ô tô Malaysia (MAA) ghi nhận một hiện tượng mang tính bước ngoặt: Doanh số xe thuần điện (BEV) đã chính thức vượt mặt dòng xe lai (hybrid - HEV).

Một cuộc họp của Hiệp hội Ô tô Malaysia. (Ảnh: Autobuzz.my)

Cụ thể, lượng BEV bán ra đạt 26.192 chiếc, tăng trưởng tới 106% so với 12.733 chiếc của cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, dòng xe hybrid dù vẫn tăng trưởng 43,4% nhưng chỉ dừng lại ở mức 25.590 chiếc, chính thức lùi xuống vị trí thứ hai trong nhóm xe điện hóa.

Sự lật đổ này mang ý nghĩa rất lớn về mặt phân tích hành vi. Tại các thị trường đang phát triển, xe hybrid thường được coi là bước đệm hoàn hảo nhờ tính đa dụng và không phụ thuộc vào trạm sạc. Tuy nhiên, việc người tiêu dùng Malaysia vượt qua “bước đệm” này để tiến thẳng lên các mẫu xe thuần điện cho thấy xu hướng chuyển dịch vô cùng rõ nét. Sự e dè ban đầu đã nhường chỗ cho sự tin tưởng vào công nghệ mới.

Đà tăng trưởng này không tự nhiên mà có. Nó là hệ quả của các chính sách hỗ trợ mạnh tay và kịp thời từ phía chính phủ, đặc biệt là các chương trình miễn giảm thuế giúp thu hẹp khoảng cách giá giữa xe điện và xe xăng. Đồng thời, sự gia tăng lựa chọn sản phẩm đóng vai trò như một cú hích quyết định. Các hãng xe nội địa và quốc tế liên tục giới thiệu các mẫu BEV mới với mức giá cạnh tranh, đặc biệt tập trung vào phân khúc SUV gầm cao vốn rất phù hợp với đặc thù giao thông và thị hiếu tại Đông Nam Á.

Tựu trung, từ cột mốc 1,24 triệu xe tại châu Âu đến cuộc “soán ngôi” của BEV tại Malaysia, các dữ liệu thống kê đều hội tụ về một điểm: Quá trình điện hóa ngành công nghiệp ô tô đang tăng tốc trên quy mô toàn cầu. Sự cộng hưởng giữa chính sách vĩ mô, sự hoàn thiện của chuỗi cung ứng và mức độ chấp nhận ngày càng cao của người dùng đang tạo ra một động lực tăng trưởng vững chắc, định hình lại cấu trúc thị trường xe hơi trong dài hạn.