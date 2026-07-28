Giấy báo điểm 29/30 ĐH Bách khoa năm 2000 gây sốt: Bất ngờ khi biết chủ nhân

(VTC News) -

Một tấm giấy báo điểm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội) năm 2000 đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Điều khiến nhiều người chú ý là thí sinh Bùi Thanh Tùng có số điểm gần như tuyệt đối khi đạt tổng 29 điểm, gồm 10 điểm môn Toán và 9,5 điểm ở cả hai môn Vật lý, Hóa học.

Chủ nhân của tấm giấy báo điểm là Trung tá, GS.TS Bùi Thanh Tùng - Phó Trưởng khoa Y Dược, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an). Không chỉ được biết đến với nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, GS.TS Bùi Thanh Tùng còn trở thành giáo sư trẻ nhất ngành Dược của Việt Nam năm 2025.

GS.TS Bùi Thanh Tùng chia sẻ bản thân khá bất ngờ khi giấy báo điểm đại học của mình được chia sẻ rộng rãi. “Chắc do từ xưa tới nay Đại học Bách khoa luôn nổi tiếng là trường rất khó theo học nên được mọi người quan tâm”, thầy Tùng nói.

Phiếu báo điểm thi đại học của GS.TS Bùi Thanh Tùng đang được nhiều người quan tâm.

Khác với hiện nay, thời điểm năm 2000 thí sinh sẽ phải tham gia 2 kỳ thi là thi tốt nghiệp THPT và thi đại học, riêng kỳ thi đại học do các trường tự ra đề, tổ chức và xét tuyển. Thí sinh đăng ký trường nào phải thi tại trường đó và không thể dùng điểm này để nộp vào trường khác.

“Hồi đó tôi tham gia thi tại Trường Đại học Bách khoa và Đại học Dược Hà Nội. Sau vì đam mê với môn Hoá học nên quyết định theo học ngành Dược”, thầy Tùng nói

GS.TS Bùi Thanh Tùng cũng được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Năm 2007, thầy tốt nghiệp đại học ngành Dược học tại Viện Dược và Thực Phẩm, Đại học La Habana (Cuba). Đây là ngôi trường được thành lập từ năm 1728, được xem là đại học cổ nhất Cuba và là một trong những trường đại học đầu tiên của châu Mỹ.

Đến năm 2011, thầy nhận bằng Thạc sĩ Dược học, chuyên ngành Dược liệu tại Đại học Chosun (Gwangju, Hàn Quốc). Sau đó, thầy Tùng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dược học, chuyên ngành Dược lý tại Đại học Sevilla (Tây Ban Nha) vào năm 2014.

Trước khi công tác tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, thầy Bùi Thanh Tùng từng có nhiều năm gắn bó với Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ cương vị Phó Trưởng khoa Dược. Thầy cũng từng làm nghiên cứu viên tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Công ty Traphaco.

Tính đến tháng 6/2025, GS.TS Bùi Thanh Tùng công bố 149 bài báo khoa học, trong đó 49 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín. Bên cạnh đó, thầy chủ trì 3 đề tài nghiên cứu khoa học, hướng dẫn và đồng hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, trong đó có một nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, GS.TS Bùi Thanh Tùng sở hữu 11 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích, nổi bật là các quy trình sản xuất chế phẩm cao chiết hỗ trợ tăng cường trí nhớ; điều trị tiểu đường, viêm đại tràng, bệnh gút hay rối loạn lipid máu từ các loại dược liệu tự nhiên.

Chia sẻ về hành trình nghiên cứu khoa học của mình, thầy Tùng cho rằng điều quan trọng nhất là người làm nghiên cứu phải có sự ham tìm tòi, thích khám phá, yêu việc đọc sách và không ngừng đặt câu hỏi. Chỉ khi có những tố chất đó, mỗi người mới có thể nuôi dưỡng niềm đam mê đủ lớn để theo đuổi nghiên cứu trong thời gian dài.

“Muốn gắn bó lâu dài với nghiên cứu khoa học, trước hết phải có tinh thần chủ động tìm tòi, học hỏi và thói quen đọc sách. Có như vậy mới duy trì được niềm đam mê khám phá những điều mới.

Nghiên cứu là hành trình gian nan, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và cả những hy sinh thầm lặng. Nếu không thực sự đam mê, người làm khoa học rất khó đi đến cùng”, thầy Tùng chia sẻ.

Theo vị giáo sư, việc chạy theo đám đông mà thiếu đi lòng nhiệt huyết sẽ khiến sinh viên dễ bỏ cuộc giữa chừng. “Đến một giai đoạn nào đó các em sẽ đổi hướng, và đó là điều vô cùng đáng tiếc”, thầy Tùng bày tỏ.

Hiện bên cạnh công tác giảng dạy, GS.TS Bùi Thanh Tùng vẫn miệt mài theo đuổi các công trình nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Dược học.