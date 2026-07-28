Nhiều người dân Khánh Hòa đổi đời nhờ mô hình giáo dục cộng đồng mới

(VTC News) -

Người dân tự tin hơn nhờ học tiếng Anh

Trước đây, mỗi khi có khách nước ngoài ghé quán, chị Khánh - tiểu thương bán sinh tố tại Chợ Đầm (Nha Trang) thường chỉ biết mỉm cười và ra dấu vì không đủ tự tin giao tiếp. Không ít lần, khách rời đi chỉ vì rào cản ngôn ngữ.

Sau khi tham gia Câu lạc bộ tiếng Anh Chợ Đầm thuộc chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”, chị dần có thể chào hỏi, giới thiệu sản phẩm và trò chuyện với du khách.

“Biết tiếng Anh giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Khách hỏi gì mình cũng hiểu và tư vấn được, nên cơ hội bán hàng cũng tốt hơn”, chị chia sẻ.

Cũng như chị Khánh, ông Dương Minh Phô - tài xế xích lô nhiều năm làm việc tại Nha Trang - từng rất ngại khi gặp khách quốc tế. Giờ đây, ông có thể giới thiệu các điểm du lịch bằng tiếng Anh, trò chuyện với du khách, thậm chí tham gia biểu diễn nhạc kịch bằng tiếng Anh trước hàng trăm khán giả.

Không chỉ mang lại cơ hội học tập cho nhiều nhóm đối tượng, chương trình còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch và dịch vụ - ngành kinh tế mũi nhọn của Khánh Hòa. Khi ngày càng nhiều người dân có thể giao tiếp với du khách quốc tế, trải nghiệm của du khách được cải thiện, năng lực cạnh tranh của điểm đến cũng được nâng lên.

Ông Dương Minh Phô, CLB tiếng Anh Xích lô, tự tin diễn nhạc kịch bằng tiếng Anh. (Ảnh: VinUni)

Chương trình cũng mở ra cơ hội học tập cho nhiều nhóm yếu thế, tại Câu lạc bộ tiếng Anh của Mái ấm Tâm Đức, cô bé khiếm thị Hoàng Yến từ chỗ rụt rè đã dần tự tin giao tiếp và tham gia nhiều hoạt động cùng bạn bè. Với Yến, ngoại ngữ không chỉ là môn học mà còn là hành trang để theo đuổi ước mơ.

Những thay đổi rất đời thường ấy phản ánh hành trình gần bốn năm của chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” - sáng kiến giáo dục cộng đồng vừa được quốc tế ghi nhận với Giải Vàng Global CSR & ESG Awards 2026, trong khuôn khổ Hội nghị CSR và ESG toàn cầu lần thứ 18 tổ chức tại Bangkok (Thái Lan), nơi tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức, mô hình tạo tác động tích cực tới cộng đồng và phát triển bền vững.

Bà Bùi Thu Dung, Giám đốc Chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” đại diện Trường Đại học VinUni nhận Giải Vàng tại Global CSR & ESG Awards 2026 tại Bangkok. (Ảnh: VinUni)

Từ một môn học thành kỹ năng của cả cộng đồng

Là địa phương có thế mạnh về du lịch, Khánh Hòa mỗi năm đón hàng triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, rào cản ngoại ngữ vẫn khiến không ít người dân làm du lịch, dịch vụ bỏ lỡ cơ hội giao tiếp và phát triển công việc.

VinUni phát triển mô hình Digital English - mô hình giáo dục cộng đồng kết hợp năng lực ngoại ngữ với nền tảng số, giúp người dân học tập, thực hành và sử dụng tiếng Anh trong đời sống hằng ngày.

Thay vì coi tiếng Anh là môn học dành riêng cho học sinh, chương trình“ đưa việc học và thực hành ngoại ngữ vào nơi làm việc, khu dân cư, điểm du lịch, chợ truyền thống và các hoạt động cộng đồng. Sau gần bốn năm triển khai, chương trình mở rộng tới 64 phường, xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đến tháng 5/2026, hơn một triệu người đã thay đổi nhận thức về vai trò của tiếng Anh đối với học tập, công việc và cuộc sống; hơn 600.000 lượt người hưởng lợi từ chương trình. Riêng giai đoạn 4, hơn 300.000 người trực tiếp tham gia các hoạt động, tăng 77% so với giai đoạn trước.

Từ một môn học trong nhà trường, tiếng Anh cùng năng lực số dần trở thành kỹ năng thiết yếu, giúp người dân tự tin giao tiếp, mở rộng cơ hội việc làm và tăng năng lực cạnh tranh của ngành du lịch địa phương.

Đại diện dự án cho hay, điểm khác biệt của chương trình nằm ở việc VinUni xây dựng một mô hình tiếng Anh số hoàn chỉnh gồm nền tảng số, hệ thống học liệu, phương pháp đào tạo, mạng lưới tình nguyện viên và cơ chế phối hợp đa bên giữa chính quyền, doanh nghiệp, trường học và cộng đồng.

3.000 người đồng diễn Flashmob tại ”Ngày hội tiếng Anh tỉnh Khánh Hòa“- sự kiện tiếng Anh cộng đồng thu hút hơn 10.000 người tham gia. (Ảnh: VinUni)

Đến nay, VinUni đã chuẩn hóa mô hình tiếng Anh số (Digital English), bao gồm nền tảng số, hệ thống học liệu, quy trình vận hành, chương trình đào tạo tình nguyện viên và cơ chế đánh giá. Mô hình sẵn sàng chuyển giao và triển khai trên quy mô lớn tại các địa phương có định hướng phát triển du lịch trên cả nước.

Nhờ được số hóa và chuẩn hóa, mô hình có thể được chuyển giao nhanh, triển khai đồng bộ và điều chỉnh phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

Tại Khánh Hòa, mô hình đã giúp thành lập 800 câu lạc bộ tiếng Anh với gần 42.000 thành viên, được vận hành bởi hơn 700 tình nguyện viên. Khoảng 80% câu lạc bộ duy trì sinh hoạt hằng tuần, tạo môi trường thực hành tiếng Anh thường xuyên ngay trong cộng đồng.

Đánh giá về hiệu quả, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình ”Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh“, cho biết: ”Qua bốn năm triển khai, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ phong trào học ngoại ngữ, góp phần nâng cao năng lực hội nhập và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh“.

Dưới góc độ phát triển bền vững, chương trình góp phần hiện thực hóa nhiều Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), trong đó có giáo dục chất lượng, việc làm bền vững, giảm bất bình đẳng và thúc đẩy quan hệ đối tác.

Đến nay, chương trình không chỉ tạo ra kết quả tại Khánh Hòa mà còn được chuẩn hóa để có thể chuyển giao. Hệ thống giáo trình, học liệu, nền tảng số, chương trình đào tạo tình nguyện viên và quy trình vận hành đã sẵn sàng chia sẻ cho các địa phương có nhu cầu.

Trong giai đoạn tiếp theo, VinUni sẽ tiếp tục phát triển nền tảng Digital English với AI, xây dựng mạng lưới 1.000 đại sứ tiếng Anh địa phương và kết nối với các tỉnh, thành có thế mạnh về du lịch như Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Sa Pa hay TP.HCM góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam.

Giải thưởng quốc tế là một cột mốc đáng ghi nhận, nhưng giá trị lớn nhất của chương trình nằm ở việc chứng minh rằng năng lực ngoại ngữ và kỹ năng số của người dân có thể trở thành một nguồn lực mềm (soft power) thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang tìm kiếm giải pháp nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, mô hình này gợi mở một hướng tiếp cận mới: giáo dục không chỉ diễn ra trong trường học mà có thể trở thành động lực phát triển của cả cộng đồng.

Với mô hình Digital English đã được VinUni chuẩn hóa trên nền tảng số, chương trình không chỉ tạo tác động tại Khánh Hòa mà còn mở ra khả năng nhân rộng tới các địa phương du lịch trên cả nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.