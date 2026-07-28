Tin xe 28/7: Geely giới thiệu Geely Galaxy Cruiser 700, Xiaomi công bố SUV 7 chỗ

(VTC News) -

Geely Galaxy Cruiser 700 ra mắt với công suất hơn 1.000 mã lực

Geely chính thức giới thiệu Geely Galaxy Cruiser 700, mẫu SUV địa hình đầu tiên của hãng theo phong cách thân xe vuông vức, đồng thời dự kiến trưng bày tại Milan (Ý). Xe được định vị là sản phẩm chiến lược của thương hiệu Geely Galaxy với thiết kế hướng tới khả năng chinh phục địa hình và mức độ cá nhân hóa cao.

Galaxy Cruiser 700 sở hữu kích thước 5.085 x 1.999 x 1.912 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm, khoảng sáng gầm tối thiểu 233 mm, khả năng lội nước 800 mm cùng góc tiếp cận 30 độ và góc thoát 31 độ.

Xe sử dụng hệ thống đèn LED với tổng số hàng trăm bóng ở cụm đèn trước và sau, cảm biến LiDAR trên nóc phục vụ hệ thống hỗ trợ lái ADAS, đồng thời cho phép lắp đặt hơn 80% phụ kiện off-road phổ biến thông qua hơn 50 vị trí chờ trên thân xe.

Nội thất nổi bật với buồng lái kỹ thuật số gồm 5 màn hình, khoang hành lý tiêu chuẩn 1.050 lít, 63 vị trí chứa đồ cùng hàng loạt tiện nghi như tủ lạnh kiêm hâm nóng, ghế sưởi, thông gió, massage, cửa sổ trời toàn cảnh và dàn âm thanh 23 loa.

Sức mạnh của Galaxy Cruiser 700 đến từ hệ truyền động gồm động cơ xăng 2.0L tăng áp kết hợp ba mô-tơ điện, tạo công suất tối đa 830 kW (1.113 mã lực). Bộ pin LFP dung lượng 47,14 kWh cho phạm vi chạy điện 165-185 km tùy phiên bản.

Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát chuyển động thân xe GVMC, dẫn động bốn bánh ứng dụng AI với khả năng tự động chuyển đổi chế độ vận hành, hỗ trợ crab-walk, tank turn, tiếp tục di chuyển khi nổ lốp và tự động tránh chướng ngại vật. Giá bán hiện chưa được Geely công bố.

Xiaomi Skynomad N90 công bố nội thất 7 chỗ thực dụng

Xiaomi đã công bố thiết kế khoang nội thất của Xiaomi Skynomad N90 sau khi hoàn tất hồ sơ đăng ký tại Trung Quốc. Mẫu SUV cỡ lớn này sẽ lần đầu xuất hiện trước công chúng tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Thành Đô khai mạc ngày 21/8. Điểm đáng chú ý là xe sử dụng cấu hình 7 chỗ theo bố trí 2+2+3 thay vì kiểu 2+2+2 đang phổ biến trên nhiều SUV gia đình hiện nay.

Theo Xiaomi, cách bố trí ghế mới hướng đến nhu cầu sử dụng của gia đình nhiều thế hệ cũng như phục vụ công việc đưa đón khách. Khoang nội thất phát triển theo triết lý “Living Space”, có sàn phẳng hoàn toàn và hệ thống ray trượt gần như chạy dọc thân xe.

Nổi bật trong danh sách trang bị là ghế trước xoay 180 độ, hàng ghế thứ hai dạng Zero Gravity, màn hình treo trần có thể trượt, tùy chọn màn hình cho hàng ghế thứ ba và máy chiếu. Skynomad N90 có kích thước 5.285 x 1.998 x 1.825 mm, chiều dài cơ sở 3.080 mm và sẽ có thêm biến thể 5 chỗ mang tên Skynomad N70.

Mẫu SUV này sử dụng hệ truyền động EREV với động cơ xăng tăng áp 1.5L công suất 112 kW đóng vai trò máy phát điện, kết hợp hai mô-tơ điện công suất 210 kW và 100 kW. Xe đạt tốc độ tối đa 190 km/h, trang bị pin 76 kWh cho quãng đường chạy thuần điện 363-370 km theo tiêu chuẩn WLTC.

Xiaomi cũng xác nhận Skynomad N90 được trang bị cảm biến LiDAR trên nóc nhằm hỗ trợ các tính năng lái thông minh.

Suzuki Brezza nâng cấp động cơ tăng áp, màn hình lớn hơn

Suzuki Brezza vừa được nâng cấp giữa vòng đời tại thị trường Ấn Độ với thay đổi đáng chú ý nhất là bổ sung động cơ tăng áp mới cùng nhiều nâng cấp về công nghệ và an toàn. Sau bốn năm kể từ khi thế hệ thứ hai ra mắt, mẫu SUV cỡ nhỏ này tiếp tục được hoàn thiện nhằm mở rộng lựa chọn cho khách hàng.

Phiên bản mới được trang bị động cơ xăng Boosterjet tăng áp 1.0L kết hợp hệ thống mild hybrid, cho công suất tối đa 109 mã lực và mô-men xoắn cực đại 170 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoàn toàn mới.

Ngoài ra, xe vẫn có tùy chọn động cơ Dual Jet 1.5L hút khí tự nhiên công suất 102 mã lực, mô-men xoắn 137 Nm với hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp, cùng phiên bản sử dụng nhiên liệu kép S-CNG cũng được nâng cấp lên hộp số sàn 6 cấp.

Bên ngoài, Suzuki tinh chỉnh cản trước, lưới tản nhiệt và bổ sung hai màu sơn mới cùng ba gói cá nhân hóa ngoại thất.

Khoang lái được nâng cấp với màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch thay cho loại 9 inch trước đây, bổ sung phối màu nội thất mới cùng các trang bị như ghế thông gió, âm thanh Arkamys, cửa sổ trời chỉnh điện, đèn viền 64 màu, sạc không dây làm mát và máy lọc không khí ở các phiên bản cao cấp.

Hệ thống ADAS cũng được mở rộng với cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ mở cửa và camera 360 độ nâng cấp.

Suzuki Brezza 2026 hiện chỉ bán tại Ấn Độ, trong đó phiên bản tăng áp số sàn có giá khởi điểm 739.900 Rupee (khoảng 222 triệu đồng), còn bản cao cấp nhất có giá 1.370.000 Rupee (khoảng 411 triệu đồng).