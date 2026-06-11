Từ 1/7, ba trường hợp khám chữa bệnh BHYT được tăng mức thanh toán viện phí

(VTC News) -

Theo quy định, từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Đây là căn cứ để tính mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế đối với một số trường hợp người bệnh khám chữa bệnh tại các cơ sở không ký hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Thứ nhất, người tham gia Bảo hiểm y tế khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở cấp chuyên sâu không có hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu).

Cơ quan BHXH sẽ thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng Bảo hiểm y tế của người bệnh, nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, tương đương 6.325.000 đồng, tăng 475.000 đồng so với hiện nay.

Ví dụ, một người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế hưởng 80%, điều trị nội trú tại cơ sở cấp chuyên sâu không ký hợp đồng Bảo hiểm y tế với tổng chi phí 10 triệu đồng. Nếu số tiền thuộc phạm vi thanh toán Bảo hiểm y tế là 7 triệu đồng, cơ quan BHXH sẽ thanh toán trực tiếp tối đa 6.325.000 đồng, phần còn lại người bệnh tự chi trả.

Từ 1/7, 3 nhóm người có Bảo hiểm y tế được tăng mức thanh toán viện phí

Thứ hai, người tham gia Bảo hiểm y tế khám chữa bệnh tại cơ sở cấp cơ bản (trước ngày 1/1/2025 được xác định là tuyến huyện hoặc có số điểm dưới 50 điểm) không có hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cũng được tăng mức thanh toán trực tiếp.

Cụ thể: Khám ngoại trú được thanh toán tối đa 379.500 đồng, tăng 28.500 đồng so với hiện nay. Điều trị nội trú được thanh toán tối đa 1.265.000 đồng, tăng 95.000 đồng.

Thứ ba, đối với người tham gia Bảo hiểm y tế điều trị nội trú tại cơ sở cấp cơ bản mà trước ngày 1/1/2025 được xác định là tuyến tỉnh hoặc đạt từ 50 đến dưới 70 điểm, không có hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), mức thanh toán trực tiếp tối đa sẽ là 2.530.000 đồng, tăng 190.000 đồng so với hiện nay.

Theo cơ quan BHXH, việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế khi mức lương cơ sở tăng từ ngày 1/7. Người bệnh thuộc các trường hợp nêu trên có thể làm thủ tục đề nghị cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh theo quy định.