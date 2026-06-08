(VTC News) -

Ngày 1/7/2026, các quy định mới về chính sách BHYT chính thức có hiệu lực theo Luật BHYT, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP và Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo BHXH Việt Nam, điểm mới đáng chú ý là mở rộng mức hưởng đối với người tham gia BHYT tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2026, người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi khám ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản đạt trên 50 điểm, cơ sở tạm xếp cấp cơ bản hoặc cơ sở cấp chuyên sâu mà trước 1/1/2025 được xếp tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi quyền lợi của mình.

Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế.

Từ 1/7, người khám bệnh trái tuyến được Bảo hiểm y tế thanh toán tới 50% đối với 1 số trường hợp (Ảnh minh họa)

Ví dụ, một người thuộc nhóm được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh có tổng chi phí khám ngoại trú trái tuyến là 1 triệu đồng tại bệnh viện thuộc diện áp dụng quy định trên.

Khi đó, quỹ BHYT thanh toán: 1.000.000 đồng × 100% × 50% = 500.000 đồng. Người bệnh tự chi trả 500.000 đồng.

Nếu người bệnh thuộc nhóm được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh, với tổng chi phí vẫn là 1 triệu đồng, quỹ BHYT sẽ thanh toán: 1.000.000 đồng × 80% × 50% = 400.000 đồng. Người bệnh tự chi trả 600.000 đồng.

Thế nào là bệnh viện tuyến chuyên sâu, tuyến cơ bản?

'Cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở y tế' là cụm từ mới được đưa vào Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới thay cho việc phân cấp bệnh viện theo tuyến/hạng như trước đó.

Theo quy định trước đây, bệnh viện công lập được chia thành 4 tuyến. Cụ thể, tuyến trung ương và tương đương (tuyến 1); tuyến tỉnh và tương đương (tuyến 2); tuyến huyện, quận, thị xã và tương đương (tuyến 3) và tuyến xã, phường, thị trấn và tương đương (tuyến 4).

Việc phân chia này dựa theo địa giới hành chính. Ví dụ: Bệnh viện đa khoa huyện sẽ thuộc tuyến 3; đa khoa tỉnh sẽ thuộc tuyến 2 và bệnh viện trung ương là tuyến 1.

Tuy nhiên Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi có hiệu lực có quy định mới về phân chia cấp chuyên môn bệnh viện. Theo đó, các cơ sở y tế sẽ được xếp theo cấp chuyên môn kỹ thuật. Bao gồm cấp chuyên sâu, cấp cơ bản và cấp ban đầu.

Việc xếp cấp chuyên môn kỹ thuật dựa trên bốn nhóm năng lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gồm năng lực cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phạm vi hoạt động chuyên môn; năng lực tham gia đào tạo thực hành y khoa; năng lực tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác; năng lực nghiên cứu khoa học về y học.

Để biết cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp chuyên môn nào, bao nhiêu điểm và có đủ điều kiện áp dụng các chính sách mới hay không, người dân có thể tra cứu thông tin trên trang thông tin của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Website của Sở Y tế địa phương; Website của các bệnh viện. Theo quy định của Bộ Y tế, các cơ quan và cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm công khai các thông tin này để người dân thuận tiện tra cứu trước khi đi khám.