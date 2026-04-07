Trực tiếp bóng đá Việt Nam 2-0 Timor Leste: Bàn thằng liên tiếp

Về cơ bản, đội tuyển futsal Việt Nam tạo ra sức ép đủ lớn dù chưa ghi thêm bàn thắng, đối phương gặp rất nhiều khó khăn.

Thịnh Phát tung cú sút xa rất hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0, không có nhiều cơ hội cho Timor Leste.

Từ Minh Quang dứt điểm rất hay từ ngoài vòng cấm sau pha phối hợp đá biên tốt.

Đội tuyển Việt Nam vẫn xuất phát với tổ đấu gồm 4 người của Thái Sơn Bắc là Phạm Văn Tú (1), Nguyễn Đa Hải (7), Vũ Ngọc Ánh (11) và Từ Minh Quang (12). Cầu thủ còn lại là Nhan Gia Hưng (13) của Thái Sơn Nam TP.HCM.

Ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải Futsal Đông Nam Á 2026, đội tuyển Việt Nam đấu với Timor Leste. Trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất giải, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi phải giành chiến thắng đậm để tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng với chủ nhà Thái Lan. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng chắc suất đi tiếp nếu giành 3 điểm ở trận này.

Tối qua 6/4, đội tuyển Việt Nam thắng trận ra quân trước Myamar với tỷ số 4-0. Các học trò của huấn luyện viên Giustozzi chiếm ưu thế từ sớm và kiểm soát trận đấu. Dù vậy, các cầu thủ Việt Nam chỉ thực sự tạo ra nhiều cơ hội sau khi ghi bàn mở tỷ số, buộc đối thủ dâng cao. Đối phó với những đội bóng chủ động phòng ngự chắc chắn vẫn là bài toán khó đối với Châu Đoàn Phát và đồng đội.

Trong khi đó, Timor Leste thua Thái Lan ở lượt đấu đầu tiên. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán, nhưng điều bất ngờ là Timor Leste ghi được 1 bàn thắng vào lưới đối thủ đẳng cấp hàng đầu châu Á. Điều này cho thấy đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng A vẫn có thể trừng phạt sai lầm của đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Timor Leste diễn ra lúc 17h30 hôm nay 7/4, trực tiếp trên TV360.