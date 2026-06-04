Nhâm nhi trâu gác bếp cùng 2 cốc bia, người đàn ông bị phạt 7 triệu

Tối 3/6, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực nút giao Lê Trọng Tấn - Nguyễn Lân.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu vực tổ công tác làm nhiệm vụ có nhiều hàng quán phục vụ ăn uống. Vào khung giờ buổi tối, lượng người và phương tiện qua lại đông đúc.
Chỉ trong khoảng 30 phút, tổ công tác đã phát hiện nhiều trường hợp tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn.
Lúc 20h05, tổ công tác dừng kiểm tra ông N.T.T. (SN 1964, trú tại Hà Nội) khi người này lái xe máy đi từ khu vực đường Trịnh Đình Cửu ra hướng Nguyễn Lân.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tài xế N.T.T vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,305mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm nồng độ cồn nằm ở mức 2 (vượt quá 0,25 mg/lít khí thở đến 0,4 mg/lít khí thở).
Làm việc với lực lượng chức năng, ông T. cho biết, sau khi kết thúc giờ làm, ông ngồi cùng bạn bè để uống bia giải khát. Người đàn ông này nói bản thân chỉ uống đúng 2 cốc bia, ăn kèm một ít bò khô và trâu gác bếp nên nghĩ không ảnh hưởng nhiều đến việc lái xe.
"Tôi nghĩ mình chỉ uống một ít bia, hơn nữa quãng đường di chuyển không xa nên vẫn sử dụng xe máy để về nhà. Sau khi được kiểm tra và nghe lực lượng chức năng giải thích, tôi nhận thấy bản thân đã chủ quan và sẽ rút kinh nghiệm", ông T. chia sẻ. Với hành vi vi phạm trên, người đàn ông này bị xử phạt 7 triệu đồng, bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện trong thời hạn 7 ngày.
Trước đó ít phút, tổ công tác cũng phát hiện anh T.M.T. lái xe máy khi trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 1.
Theo anh T., bản thân đã sử dụng bia từ buổi trưa. Đến tối, do cho rằng cơ thể đã đào thải hết lượng cồn nên anh lái xe ra ngoài.
Tổ công tác của đội CSGT số 7 lập biên bản xử phạt vi phạm nồng độ cồn với tài xế T. tối 3/6.
Ngoài các trường hợp chấp hành yêu cầu kiểm tra, quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng cũng ghi nhận một số người có biểu hiện né tránh việc kiểm soát. Tại khu vực gần chốt làm nhiệm vụ, một người đàn ông điều khiển xe máy khi phát hiện phía trước có lực lượng CSGT đã lập tức quay đầu xe theo hướng ngược lại nhằm tránh việc kiểm tra nồng độ cồn.
Đại diện Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7 cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, tập trung xử lý các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn.
Theo vị đại diện này, thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia. Vì vậy, lực lượng chức năng sẽ duy trì việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm góp phần bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường được đơn vị quản lý.
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