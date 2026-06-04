Chiếc Cadillac trong MV đình đám của Justin Bieber được bán đấu giá

(VTC News) -

Một chiếc Cadillac Coupe deVille đời 1968 từng xuất hiện trong MV Peaches của Justin Bieber đang được đưa ra đấu giá tại California (Mỹ). Không chỉ gắn với một trong những video ca nhạc nổi tiếng nhất thập kỷ qua, chiếc xe còn mang ý nghĩa đặc biệt khi toàn bộ số tiền thu được qua đấu giá sẽ hỗ trợ một quỹ phòng chống ung thư vú.

Theo thông tin từ phiên đấu giá, chiếc Cadillac màu đen từng xuất hiện cùng Justin Bieber, Daniel Caesar và Giveon trong MV Peaches phát hành năm 2021. Video này đã thu hút hơn 860 triệu lượt xem trên YouTube, giúp chiếc xe trở thành một trong những mẫu xe cổ có mức độ nhận diện hiếm thấy.

Điểm đặc biệt của thương vụ không chỉ nằm ở yếu tố người nổi tiếng. Chủ sở hữu hiện tại cho biết số tiền từ cuộc đấu giá sẽ được sử dụng để hỗ trợ quỹ No Name Necessary với các chương trình nghiên cứu ung thư vú, chăm sóc bệnh nhân và thúc đẩy các sáng kiến về sức khỏe tinh thần.

Về kỹ thuật, chiếc Coupe deVille vẫn giữ phần lớn cấu hình nguyên bản. Xe sử dụng động cơ V8 dung tích 7,7 lít (472 cubic inch) kết hợp hộp số tự động 3 cấp Turbo Hydra-Matic 400. Theo thông tin từ người bán, động cơ vẫn hoạt động tốt và không ghi nhận vấn đề về khả năng vận hành.

Mẫu xe cũng được nâng cấp một số hạng mục như nắp cò bằng nhôm đúc, hệ thống ống xả kép và đặc biệt là hệ thống treo khí nén điều khiển điện tử ở cả bốn bánh. Trang bị này cho phép xe thay đổi khoảng sáng gầm nhưng vẫn giữ được phong cách nguyên bản của một mẫu Cadillac cổ điển.

Khoang nội thất màu đỏ vẫn bám sát thiết kế gốc của xe. Một số tiện ích hiện đại đã được bổ sung như đầu phát âm thanh hỗ trợ Bluetooth và hệ thống loa nâng cấp đặt trong khoang hành lý.

Người bán cũng công khai một số dấu hiệu xuống cấp theo thời gian như mặt táp-lô bị nứt, vô-lăng có dấu hiệu mòn sơn, các chi tiết giả gỗ trên bảng điều khiển đã bạc màu và bộ lốp hiện tại không còn mới.

Tính đến thời điểm đăng tải, giá trả cao nhất đã đạt 45.000 USD (gần 1,2 tỷ đồng) và vẫn tiếp tục tăng khi phiên đấu giá chưa kết thúc. Với sự kết hợp giữa giá trị xe cổ, dấu ấn văn hóa đại chúng và mục đích thiện nguyện, chiếc Cadillac này đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới sưu tầm xe tại Mỹ.