Bên trong sân vận động 5,5 tỷ USD hiện đại nhất World Cup 2026 có gì?

(VTC News) -

Tọa lạc tại thành phố Inglewood, bang California, sân vận động SoFi không chỉ là một trong những công trình thể thao đắt giá nhất từng được xây dựng mà còn ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất. Tại đây, World Cup 2026 có 8 trận đấu diễn ra.

Đây là sân nhà của hai đội bóng bầu dục Los Angeles Rams và Los Angeles Chargers thuộc giải NFL, đồng thời là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện thể thao và giải trí hàng đầu nước Mỹ.

Từ mức ước tính ban đầu khoảng 2,66 tỷ USD, tổng vốn đầu tư cuối cùng đã vượt ngưỡng 5,5 tỷ USD, biến SoFi trở thành một trong những sân vận động đắt nhất hành tinh, vượt xa các công trình như Allegiant Stadium hay MetLife Stadium.

Sân vận động này sẽ tổ chức 8 trận đấu World Cup 2026, trong đó có các trận của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, nơi đây còn diễn ra hai trận đấu của đội tuyển Iran, hai trận thuộc vòng 32 đội và một trận tứ kết vào ngày 11/7.

Sân vận động SoFi có thể có sức chứa lên tới hơn 100.000 chỗ cho các sự kiện lớn. (Nguồn: Reuters)

Mái che chiếu hình ảnh như TV

Sân có sức chứa tiêu chuẩn là 70.240 chỗ ngồi, nhưng có thể mở rộng lên tới hơn 100.000 chỗ cho các sự kiện lớn như Super Bowl hay World Cup. SoFi mang dáng vẻ khác biệt với hệ thống mái che khổng lồ trong suốt.

Thiết kế này rộng hơn 90.000 mét vuông, bao phủ toàn bộ sân vận động nhưng vẫn cho phép ánh sáng tự nhiên lọt vào, tạo cảm giác thoáng đãng như một sân ngoài trời. Nó bao phủ không chỉ sân vận động chính mà còn cả quảng trường đi bộ American Airlines Plaza và nhà hát YouTube Theater.

Mái che được cấu thành từ hơn 300 tấm vật liệu ETFE - loại vật liệu thay thế kính có trọng lượng nhẹ, bền và có khả năng chịu nhiệt tốt, thường được sử dụng trong các công trình kiến trúc hiện đại. Hệ thống này còn được tích hợp 46 cửa thông gió, giúp điều hòa không khí tự nhiên bên trong sân.

Điểm đặc biệt là trên mái được lắp đặt khoảng 28.000 đèn LED có thể trình chiếu hình ảnh và video. Nhờ đó, hành khách trên các chuyến bay đến sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) gần đó thậm chí có thể quan sát các hình ảnh hiển thị trên mái sân từ trên cao.

Tháng 11/2020, không lâu sau khi khánh thành, sân vận động SoFi trở thành địa điểm đầu tiên phát sóng trực tiếp trận đấu Monday Night Football ngay trên phần mái của sân. Đây có thể là trải nghiệm thú vị đối với những người hâm mộ bóng bầu dục tình cờ có mặt trên các chuyến bay đang hạ cánh xuống sân LAX.

Màn hình của sân vận động SoFi có diện tích hơn 7.200 mét vuông. (Nguồn: AP)

Màn hình 360 độ khổng lồ

Trung tâm của trải nghiệm công nghệ tại sân vận động SoFi là Infinity Screen (tạm dịch: màn hình vô cực) do Samsung thiết kế. Đây là bảng video 4K HDR hai mặt hình bầu dục đầu tiên trên thế giới, được treo lơ lửng giữa sân và bao quanh toàn bộ khu vực thi đấu.

Màn hình này có diện tích hơn 7.200 mét vuông, nặng khoảng 1.000 tấn và sở hữu tới 80 triệu điểm ảnh. Nhờ thiết kế 360 độ, khán giả ở bất kỳ vị trí nào trên khán đài cũng có thể theo dõi hình ảnh một cách rõ nét.

Infinity Screen không chỉ đóng vai trò hiển thị hình ảnh trận đấu mà còn là trung tâm của cả hệ thống âm thanh và kết nối trong sân. Bên trong màn hình được tích hợp hệ thống 260 loa cùng 56 ăng-ten 5G. Tổng chiều dài hệ thống cáp tại sân vận động SoFi vượt 25.000 dặm (hơn 40.000 km), dài hơn cả chu vi Trái Đất.

Ngoài màn hình trung tâm, sân vận động SoFi còn sở hữu hơn 2.600 màn hình cỡ lớn, cùng các dải màn hình LED chạy quanh khán đài. Tổng cộng, toàn bộ sân có hơn 131 triệu điểm ảnh, với tổng diện tích màn hình LED khoảng 9.100 mét vuông.

Sử dụng loại cỏ "được chăm sóc kỹ nhất thế giới"

Một trong những hạng mục được đầu tư kỹ lưỡng nhất tại sân vận động SoFi là mặt cỏ thi đấu. Các chuyên gia phụ trách dự án thậm chí gọi đây là "một trong những loại cỏ được chăm sóc kỹ nhất thế giới". Để chuẩn bị cho World Cup 2026, những cuộn cỏ đặc biệt sẽ được vận chuyển hơn 2.500 km bằng xe tải đông lạnh đến Los Angeles.

Loại cỏ được sử dụng tại SoFi là cỏ lai, trong đó các sợi tổng hợp được đan xen với cỏ tự nhiên trồng trên các tấm nền chuyên dụng. Bên dưới lớp cỏ là hệ thống thoát nước Permavoid thế hệ mới, giúp duy trì chất lượng mặt sân ở mức tương đương các sân vận động hàng đầu tại Ngoại hạng Anh.

Trước khi được đưa vào sử dụng, một lực lượng nhân sự đông đảo cần làm việc liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Hàng loạt máy kéo điều khiển bằng máy tính cùng các máy móc độc quyền sẽ được đưa vào vận hành. Trong suốt 15 tháng, mặt sân sẽ phải trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt và điều chỉnh liên tục.

Sân vận động SoFi sử dụng mội trong những loại cỏ "được chăm sóc kỹ nhất thế giới". (Nguồn: Reuters)

"Bản sao kỹ thuật số” tối ưu hoá trải nghiệm

Một trong những công nghệ nổi bật nhất tại sân vận động SoFi là việc áp dụng mô hình “Digital Twin” (tạm dịch: bản sao kỹ thuật số). Hệ thống này thu thập dữ liệu từ mọi hoạt động diễn ra trong sân và quanh khu phức hợp Hollywood Park, sau đó tạo ra một bản sao kỹ thuật số của toàn bộ công trình.

Nhờ đó, ban quản lý có thể theo dõi tình trạng vận hành theo thời gian thực, dự đoán các vấn đề có thể phát sinh và tối ưu hóa trải nghiệm cho người hâm mộ. Thông qua việc phân tích dữ liệu từ những sự kiện đã diễn ra, hệ thống còn giúp cải thiện công tác tổ chức trong tương lai.

SoFi cũng là một trong những sân vận động đầu tiên tại Mỹ vận hành theo mô hình hoàn toàn không dùng tiền mặt. Mọi giao dịch tại các quầy bán đồ ăn, thức uống, cửa hàng lưu niệm hay điểm bán hàng lưu động đều được thực hiện bằng hình thức thanh toán điện tử.

Điều này giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và nâng cao trải nghiệm của người hâm mộ trong những sự kiện có hàng chục nghìn người tham dự.