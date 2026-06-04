Kỳ nhân Trung Quốc đội cối đá leo núi luyện thiết đầu công

(VTC News) -

Video ông Trương Huân Mộc vừa đội cối đá vừa leo núi

Ông Trương Huân Mộc, người Vũ Hán (Trung Quốc), là một nhân vật thu hút sự chú ý nhờ phương pháp tập thể dục độc đáo: vừa đạp xe vừa đội vật nặng trên đầu. Ông đã kiên trì thực hiện hoạt động thể thao đặc biệt này trong thời gian dài tại quận Giang Hạ, thành phố Vũ Hán.

Ông Trương Huân Mộc đội cối đá leo núi

Từ năm 2000, Trương Huân Mộc bắt đầu đi bộ leo núi Bát Phân, sau đó chuyển sang tập luyện mang vác nặng. Từ năm 2002, ông bắt đầu tập đạp xe kết hợp đội thanh đá trên đầu, về sau đổi sang dùng cối đá xay và nâng dần trọng lượng lên đến vài chục cân (1 cân Trung Quốc tương đương khoảng 0,5 - 0,6 kg). Đồng thời, ông còn buộc thêm bao cát vào chân, mỗi sáng sớm đều đạp xe khoảng 10 km bất kể mưa nắng.

Ông Trương Huân Mộc vừa đội cối đá trên đầu, vừa đạp xe

"Hồi mới đầu thì cũng hơi đau, nhưng lâu dần đầu không còn đau nữa”, ông Trương chia sẻ. "Lúc mới đặt lên thì đỉnh đầu bị lún phẳng xuống, nhưng ngủ một đêm là nó lại hồi phục như cũ, y như quả bóng da vậy”, ông Trương kể về việc đặt vật nặng lên đầu.

Ông Trương nói tiếp: "Những lúc mệt rã rời tôi cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng nếu một tuần mà không đội là sẽ bị mất thăng bằng, lần sau không đội lên nổi nữa, cơ bắp sẽ dần bị teo đi. Hơn nữa, vượt qua được giai đoạn cam go đó thì sẽ cảm thấy rất vui sướng”.

Ông đã tham gia Hiệp hội Tình nguyện viên Bảo vệ Môi trường quận Giang Hạ, thường treo cờ bảo vệ môi trường trên xe khi di chuyển để tuyên truyền ích lợi công cộng. Ông từng đội cối đá tham gia các cuộc thi đi bộ, chạy bộ, đạp xe và giành được giải thưởng. Phương pháp tập luyện độc đáo của ông đã dấy lên nhiều cuộc thảo luận, các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng việc tập thể dục cần tùy thuộc vào thể trạng của từng người.

Phương pháp tập luyện của ông Trương Huân Mộc vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Trương Huân Mộc bắt đầu đi bộ leo núi Bát Phân từ năm 2000. Đến năm 2002, ông bắt đầu tập đạp xe kết hợp đội thanh đá trên đầu. Sau khi tình cờ nhặt được một chiếc cối đá xay bị bỏ hoang, ông đã chuyển sang đội cối đá để đạp xe.

Mỗi sáng sớm vào khoảng hơn 4 giờ, Trương Huân Mộc đều thức dậy đạp xe khoảng 10 km bất kể mưa nắng. Chân ông buộc thêm bao cát nặng 24 cân (khoảng 12kg). Lộ trình tập luyện xuất phát từ ngã tư phố Tân Hưng, đi xuyên qua các con phố ngõ hẻm, rồi tiến vào núi Bát Phân và leo lên các bậc thang, nơi có độ dốc cao nhất lên tới khoảng 60 - 70 độ.

Trọng lượng vật nâng tăng dần từ thanh đá đến cối đá, dao động từ 30 cân, 40 cân, 56 cân, 68 cân cho đến 80 cân (khoảng 40kg). Tính đến năm 2022, khi ở tuổi 59, Trương Huân Mộc đã kiên trì tập luyện được 21 năm.

Khoảng năm 2013, Trương Huân Mộc gia nhập Hiệp hội Tình nguyện viên Bảo vệ Môi trường quận Giang Hạ. Ông thường treo cờ tình nguyện viên môi trường trên xe đạp để tuyên truyền công ích trong lúc tập luyện.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên bắt chước hành động của ông Trương Huân Mộc

Phương pháp tập luyện của ông từng gặp phải sự hoài nghi của hàng xóm và sự can ngăn từ cảnh sát giao thông. Bác sĩ Dương Quang Châu thuộc Bệnh viện Đông y quận Giang Hạ đưa ra lời khuyên về phương pháp này: "Tinh thần rèn luyện sức khỏe của bác Trương rất đáng để học hỏi. Tuy nhiên, việc tập luyện cần phải tiến hành từng bước một, tùy thuộc vào thể trạng của từng người, không nên để cơ thể quá mệt mỏi dẫn đến chấn thương. Đối với người dân bình thường, mục đích của việc tập thể dục là để nâng cao thể chất, những phương pháp tập luyện nguy hiểm như thế này không nên bắt chước”.

Theo Baidu, Trương Huân Mộc đã đội cối đá đi bộ 9 km tại đường xanh Đông Hồ và giành giải Sáng tạo, đồng thời giành ngôi Á quân nhóm Thử thách nam tại Lễ hội Leo núi mùa hè năm 2021 trong trạng thái đội cối đá trên đầu.

Chính vì phương pháp tập luyện đội vật nặng trên đầu vô cùng độc đáo này mà Trương Huân Mộc được người dân quận Giang Hạ gọi là "Kỳ nhân" hoặc "Kỳ nhân thiết đầu công". Do đỉnh đầu bị hói một khoảng vì áp lực của cối đá, nên dù thời tiết có nóng nực đến đâu, ông vẫn luôn đội mũ khi đi ra ngoài.

Ông Trương Huân Mộc được người dân quận Giang Hạ gọi là "Kỳ nhân" hoặc "Kỳ nhân thiết đầu công"

Một số người hàng xóm nơi ông sinh sống cũng không đồng tình với phương pháp này, cho rằng nó sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho vùng cổ và vai. Đối mặt với những lời ra tiếng vào, Trương Huân Mộc phản hồi: "Tôi chỉ muốn dùng cách này để khơi dậy ý thức rèn luyện sức khỏe của toàn thể người dân Giang Hạ mà thôi".

Câu chuyện của ông nhờ tính chất độc lạ nên đã thu hút sự chú ý của báo giới, ông từng đội cối đá lên sóng Đài truyền hình Vũ Hán, Đài truyền hình Vệ thị An Huy...

Khi tuổi tác ngày một lớn, dù không còn quá "liều mạng" như trước, Trương Huân Mộc vẫn tự thiết lập cho mình một lịch trình tập luyện nghiêm ngặt mỗi tuần: 3 ngày chạy bộ, 2 ngày đội cối đá leo núi, và 2 ngày đội cối đá đạp xe.

Ở phần cuối của buổi tập sáng, ông Trương lộn vài vòng nhào lộn trên bãi cỏ để thả lỏng cơ thể, rồi lại một lần nữa đặt chiếc cối đá lên đầu, thong dong đạp xe ra về.