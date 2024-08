Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Indonesia SEA V.League 2024

(VTC News) -

Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Indonesia:

Lượt trận đầu tiên tại giải bóng chuyền nam SEA V.League 2024 chứng kiến bất ngờ lớn khi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam nhận thất bại trước Philippines - đội chỉ cán đích cuối cùng tại giải năm ngoái. Ở trận đấu còn lại, Thái Lan dễ dàng thắng 3-0 trước Indonesia.

Trong ngày thi đấu thứ 2, không có bất ngờ nào xảy ra khi Việt Nam tiếp tục thua 0-3 trước đội số 1 Đông Nam Á là Thái Lan. Đội tuyển bóng chuyền nam Indonesia lại thắng 3-1 trước Philippines. Đội bóng xứ vạn đảo chính là đối thủ của Việt Nam ở lượt trận cuối cùng.

Trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 14h ngày 18/8. Đây là cơ hội cuối cùng để thầy trò HLV Trần Đình Tiền tìm kiếm chiến thắng ở giải năm nay.

Các trận đấu tại SEA V.League được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng, nền tảng của VTVCab như On Sports News, On Sports, ứng dụng ON, ON Plus.