Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Philippines giải SEA V.League 2024

(VTC News) -

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines

Sau khi đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại chặng 2 SEA V.League 2024, đội tuyển nam của bóng chuyền Việt Nam sẽ bước vào thi đấu tại chặng 1 của giải, diễn ra từ ngày 16/8 tại Philippines.

Theo lịch thi đấu của ban tổ chức, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam lần lượt chạm trán Philippines (17h ngày 16/8), Thái Lan (14h ngày 17/8), Indonesia (14h ngày 8/8). Năm ngoái, đoàn quân HLV Trần Đình Tiền xếp hạng 3 trên 4 ở chặng 1, và về nhì chặng 2.

Giải đấu năm nay được dự báo sẽ rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam, khi chuyền hai Đinh Văn Duy không thể tham dự giải vì chấn thương. Thay thế cho anh nhiều khả năng là Đinh Văn Tú hoặc Nguyễn Huỳnh Anh Phi.

Tuy nhiên, trước đối thủ yếu hơn là Philippines, Từ Thanh Thuận và các đồng đội được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, trước khi chạm trán Thái Lan ở lượt trận 2 hôm 17/8.

Các trận đấu tại SEA V.League được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng, nền tảng của VTVCab như On Sports News, On Sports, ứng dụng ON, ON Plus.