TP.HCM miễn hơn 7.000 tỷ phí hạ tầng cảng biển, hỗ trợ doanh nghiệp trong 3 năm

(VTC News) -

Ngày 19/6, HĐND TP.HCM thống nhất chủ trương ban hành nghị quyết về miễn phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, đề xuất được đưa ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động xuất nhập khẩu chịu tác động từ các xung đột địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng, cùng với chi phí vận tải biển, nhiên liệu và bảo hiểm hàng hóa gia tăng.

HĐND TP.HCM thống nhất miễn toàn bộ phí hạ tầng cảng biển trong 3 năm, dự kiến hỗ trợ khoảng 7.170 tỷ đồng, góp phần giảm chi phí logistics và hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong nước, doanh nghiệp cũng đang đối mặt với nhiều áp lực về chi phí tài chính, tỷ giá, lưu kho, bến bãi, thủ tục hành chính và các khoản chi phát sinh trong quá trình vận chuyển, bốc xếp hàng hóa.

Theo UBND TP.HCM, hiện có khoảng 94.053 doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp phí hạ tầng cảng biển. Dự toán nguồn thu từ khoản phí này trong năm 2026 khoảng 2.390 tỷ đồng, tương đương bình quân mỗi doanh nghiệp nộp khoảng 25,4 triệu đồng mỗi năm.

Cơ quan soạn thảo đánh giá, mặc dù phí hạ tầng cảng biển chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng chi phí logistics, đây vẫn là khoản chi phí đầu vào trực tiếp của doanh nghiệp. Việc miễn thu phí được kỳ vọng góp phần giảm gánh nặng chi phí, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn còn nhiều khó khăn.

Dự thảo nghị quyết đặt mục tiêu giảm chi phí logistics và chi phí đầu vào cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hàng hóa xuất khẩu; thúc đẩy lưu thông hàng hóa qua hệ thống cảng biển; nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng logistics; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP.HCM.

Theo đề xuất, TP.HCM sẽ miễn toàn bộ phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển đối với tất cả tổ chức, cá nhân thuộc diện nộp phí theo Nghị quyết 91/2025 của HĐND TP.HCM.

Thời gian áp dụng chính sách miễn phí từ tháng 6/2026 đến hết ngày 31/5/2029, tương đương 3 năm. UBND TP.HCM ước tính tổng số tiền doanh nghiệp được hỗ trợ trong giai đoạn này khoảng 7.170 tỷ đồng.

Theo UBND TP.HCM, thời hạn miễn phí 3 năm phù hợp với chu kỳ phục hồi của doanh nghiệp sau các biến động kinh tế lớn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định dòng tiền, khôi phục thị trường, tái cơ cấu chuỗi cung ứng và xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh trung hạn.

Đây cũng là khoảng thời gian để cơ quan quản lý theo dõi, đánh giá đầy đủ hiệu quả của chính sách trước khi xem xét các điều chỉnh tiếp theo.

Đối với các trường hợp chuyển tiếp, dự thảo quy định hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan trước thời điểm nghị quyết mới có hiệu lực vẫn tiếp tục thực hiện việc kê khai, nộp phí, truy thu hoặc hoàn trả theo quy định của Nghị quyết 91/2025.

Quy định này nhằm bảo đảm tính liên tục, minh bạch và thống nhất trong quá trình thực hiện chính sách. Trong thời gian miễn phí, cơ quan thu sẽ hoàn tất việc xử lý các trường hợp chuyển tiếp trước khi dừng hoạt động thu phí hạ tầng cảng biển theo quy định hiện hành.

UBND TP.HCM cũng cho biết dự thảo nghị quyết không phát sinh thêm thủ tục hành chính mới, không liên quan đến phân cấp, phân quyền hay các nội dung về chuyển đổi số.