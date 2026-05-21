TP.HCM kích hoạt tài chính hàng hải, kéo lại 1.000 tỷ USD giao dịch từ cảng biển

Ngày 21/5, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) ra mắt Hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế (IMFC/IMFE), một trong 4 trụ cột quan trọng của VIFC-HCMC.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP.HCM định hướng phát triển mô hình kết nối trực tiếp giữa hạ tầng cảng biển, logistics và hệ sinh thái tài chính quốc tế, để VIFC - HCMC không chỉ là nơi thu hút dòng vốn, mà còn trở thành trung tâm trung chuyển dòng vốn cho nền kinh tế biển Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại ngay sân nhà.

Nhiều năm qua, khu vực phía Nam, đặc biệt là TP.HCM và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, đã nổi lên như một trong những trung tâm logistics và cảng biển quan trọng nhất khu vực Đông Nam Á.

Các dự án chiến lược như cảng quốc tế Gemalink, hệ thống cảng Cát Lái hay siêu dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đang đầu tư, từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, Việt Nam mới chỉ tham gia mạnh ở phần “dòng chảy hàng hóa”, trong khi phần giá trị gia tăng cao nhất là “dòng chảy tài chính” vẫn chủ yếu được thực hiện tại các trung tâm tài chính quốc tế như Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) hay London (Anh). Các hoạt động tài trợ thương mại, tài trợ tàu biển, bảo hiểm hàng hải, thanh toán quốc tế hay quản trị rủi ro logistics phần lớn vẫn đang được xử lý ở nước ngoài.

Theo ông Vinh, Hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế sẽ trở thành nền tảng kết nối giữa các ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp logistics, hãng tàu và các đối tác quốc tế. Để từng bước nội địa hóa các dịch vụ tài chính hàng hải có giá trị gia tăng cao, phục vụ cho kinh tế biển và logistics.

Ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch cơ quan điều hành VIFC - HCMC, cho biết hiện tổng giá trị hàng hóa luân chuyển qua hệ thống cảng khu vực TP.HCM lên tới hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn giao dịch tài chính liên quan đến hàng hải vẫn đang thực hiện tại Singapore và Hong Kong (Trung Quốc).

Đặc biệt, khoảng 6 - 8 tỷ USD lợi tức từ các dịch vụ hàng hải cao cấp có biên lợi nhuận lớn nhất - như tài trợ thương mại, tài trợ tàu biển, bảo hiểm và tái bảo hiểm hàng hải - đang phải chảy qua các trung tâm tài chính nước ngoài như Singapore và Hong Kong.

Mục tiêu được Hệ sinh thái tài chính quốc tế hàng hải đặt ra là trong vòng 5 năm tới sẽ kéo khoảng 30% giá trị giao dịch tài chính hàng hải về lại Việt Nam, tương đương khoảng 300 tỷ USD mỗi năm.

"Nếu các cụm cảng nước sâu ở TP.HCM đóng vai trò trung chuyển hàng hóa, thì VIFC-HCMC sẽ đảm nhận sứ mệnh trở thành 'cảng trung chuyển' dòng vốn cho toàn bộ nền kinh tế biển", ông Nguyễn Hữu Huân khẳng định.

Các chuyên gia kỳ vọng đến năm 2035, ngành hàng hải Việt Nam sẽ nâng tỷ trọng giá trị giao dịch giữ lại trong nước lên cao hơn, giúp đóng góp hơn 9 tỷ USD giá trị gia tăng hàng năm vào GRDP TP.HCM.

Về hoạt động, mô hình IMFC được tham khảo từ các trung tâm lớn như Singapore, nhưng có điểm khác biệt cốt lõi là ứng dụng mạnh công nghệ số để giảm chi phí, rút ngắn thời gian giao dịch và nâng cao tính minh bạch.

Trong đó, sẽ có sàn giao dịch tài chính hàng hải, tập trung vào 3 yếu tố chính là thanh toán xuất nhập khẩu và tài chính số xuyên biên giới; bảo hiểm hàng hải và các giải pháp hỗ trợ logistics quốc tế; các nền tảng tài chính số nhằm kéo dòng tiền giao dịch quay trở lại Việt Nam, đưa TP.HCM vươn lên nhóm trung tâm hàng hải hàng đầu khu vực.

Theo ông Phạm Quốc Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Gemadept – thành viên chiến lược dẫn dắt IMFC, định hướng dài hạn của hệ sinh thái tài chính hàng hải là phục vụ quy mô lưu chuyển trên 25 triệu TEU hàng hóa và thu hút thêm từ 10 -15 tỷ USD dòng vốn đầu tư mới mỗi năm, tối đa giá trị giữ lại trong nền kinh tế.

Đặc biệt, hệ sinh thái này sẽ mở ra nhiều ngành dịch vụ mới có giá trị cao, trong đó tập trung thu hút sự tham gia của 16 nhóm ngành dịch vụ tài chính – hàng hải tiềm năng cao như hãng tàu/vận tải biển; dịch vụ công nghiệp và năng lượng hàng hải gồm đóng tàu, vật tư tiếp tế tàu biển, cung ứng nhiên liệu; tài chính hàng hải; dịch vụ hỗ trợ... Qua đó, tạo ra 6.500-11.000 việc làm mới.

Hệ sinh thái tài chính hàng hải tại VIFC-HCMC bước đầu có sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn trong nước và quốc tế trong lĩnh vực cảng biển, logistics, tài chính và ngân hàng như Gemadept, Cảng Sài Gòn, HDBank cùng nhiều doanh nghiệp quốc tế trong ngành.

TP.HCM với lợi thế sở hữu cụm cảng lớn nhất và logistics cửa ngõ phía Nam. Các cảng hiện hữu như Cảng Cát Lái (tương đương 7,5 triệu TEU/năm), Cảng quốc tế Gemalink tại Cái Mép - Thị Vải (tiếp nhận tàu siêu lớn ULCV, công suất 4 triệu TEU/năm), và dự án chiến lược cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (công suất 17 triệu TEU/năm), là những điều kiện quan trọng để TP.HCM tham gia sâu hơn vào chuỗi logistics và thương mại toàn cầu. Năm 2025, hệ thống cảng biển TP.HCM thông qua hơn 24 triệu TEU (xếp hạng 8 thế giới theo Lloyd’s List), gắn với kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 200 tỷ USD, chiếm khoảng 20% kim ngạch xuất nhập khẩu toàn quốc.