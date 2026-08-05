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Xuất bản ngày 05/08/2026 09:10 AM
Cập nhật lúc 09:35 AM ngày 05/08/2026

Diện mạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sau 3 tháng chỉnh trang

Lương Ý
Lương Ý
(VTC News) -

Sau khoảng 3 tháng thi công, dự án cải tạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM tăng tốc hoàn thiện, tạo tiền đề hình thành hành lang văn hóa ven sông Sài Gòn.

Diện mạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sau 3 tháng chỉnh trang - 1

Sau khoảng 3 tháng khởi công, dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều hạng mục dần hoàn thiện, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước ngày 2/9.

Diện mạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sau 3 tháng chỉnh trang - 2

Đây là công trình có quy mô khoảng 1,4 ha, thuộc dự án thành phần 1 của dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.

Diện mạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sau 3 tháng chỉnh trang - 3

Dự án được kỳ vọng tạo động lực hình thành hành lang văn hóa - lịch sử - du lịch dọc bờ Tây sông Sài Gòn, đồng thời góp phần chỉnh trang không gian đô thị khu vực trung tâm TP.HCM.

Diện mạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sau 3 tháng chỉnh trang - 4

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM đã có nhiều chuyển biến rõ nét sau thời gian thi công. Bên trong công trường, các đơn vị đang huy động tối đa nhân lực cùng hệ thống máy móc, thiết bị để triển khai đồng loạt các hạng mục, bảo đảm tiến độ đề ra.

Diện mạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sau 3 tháng chỉnh trang - 5

Các hạng mục cải tạo bao gồm khu Nhà Rồng, khu văn phòng, hội trường, công trình phụ trợ, căng tin, khu neo tàu, công viên cảnh quan và hệ thống sân đường trên tổng diện tích khoảng 1,4 ha. Ngoài phần sân đường quanh khuôn viên đã dần hoàn thiện, nhiều hạng mục khác cũng đã thành hình và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Diện mạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sau 3 tháng chỉnh trang - 6

Trước đó, ngày 1/7, Tập đoàn Sun Group tổ chức khởi công dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.

Diện mạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sau 3 tháng chỉnh trang - 7

Đây là dự án hạ tầng công cộng quy mô lớn, dự kiến sử dụng khoảng 73,3 ha diện tích đất và mặt nước, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.317 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2026 và hoàn thành vào khoảng giữa năm 2029.

Diện mạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sau 3 tháng chỉnh trang - 8

Theo quy hoạch, khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ hình thành công viên văn hóa kết hợp nhiều không gian công cộng, quảng trường, cầu đi bộ, công trình bảo tồn di sản, cây xanh và hệ thống hạ tầng phục vụ cộng đồng.

Diện mạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sau 3 tháng chỉnh trang - 9

Tòa nhà trụ sở Cảng Sài Gòn sẽ được cải tạo thành không gian làm việc, trưng bày, lưu trữ hiện vật, thư viện, phòng họp báo và tổ chức sự kiện.

Diện mạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sau 3 tháng chỉnh trang - 10

Một điểm nhấn của dự án là phục dựng mô hình tàu Amiral Latouche - chứng tích lịch sử gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Công trình sẽ phục vụ tham quan, trưng bày, kết hợp các hoạt động dịch vụ và có khả năng hoạt động trên sông.

Diện mạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sau 3 tháng chỉnh trang - 11

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư hệ thống công viên, không gian văn hóa, thể thao, kiến trúc nghệ thuật, nhà đón khách tàu du lịch, hầm để xe, cải tạo các nhà kho, nhà thép hiện hữu, từng bước hình thành trục công viên ven sông liên tục từ Ba Son - Bến Bạch Đằng - Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.

Diện mạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sau 3 tháng chỉnh trang - 12

Về hạ tầng giao thông, dự án sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 8-10 làn xe; xây mới cầu Tân Thuận 1 quy mô 6 làn xe; mở rộng cầu Tân Thuận 2 lên 8 làn xe và nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát nhằm tăng cường kết nối khu vực trung tâm với phía Nam TP.HCM.

Diện mạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sau 3 tháng chỉnh trang - 13

Theo thiết kế, dự án còn bố trí nhiều hạng mục hạ tầng ngầm, trong đó có hầm đi bộ kết nối khu vực đường dẫn cầu Tân Thuận 2 với đường Nguyễn Văn Linh. Riêng tại Bến Bạch Đằng sẽ xây dựng không gian ngầm dưới đường Tôn Đức Thắng để bố trí bãi đậu xe và trung tâm thương mại.

Diện mạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sau 3 tháng chỉnh trang - 14

Ngoài ra, một cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn kết nối khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội với Bến Bạch Đằng cũng sẽ được đầu tư.

Diện mạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sau 3 tháng chỉnh trang - 15

Tại khu vực Khánh Hội hiện hữu, dự án định hướng bảo tồn kết hợp cải tạo, chuyển đổi thành các không gian mở phục vụ triển lãm, trưng bày, sáng tạo và hoạt động thương mại - dịch vụ. Đồng thời, hệ thống quảng trường, công viên, phố đi bộ cùng các công trình phụ trợ ven sông sẽ được hoàn thiện, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm TP.HCM.

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