Cựu điều tra viên 'vẽ' đường cho tội phạm bỏ trốn quay lại viện chữa tâm thần

(VTC News) -

VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố 65 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương về các tội Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc; Tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy.

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, quê Hà Tĩnh, có 7 tiền án, tiền sự) bị truy tố hai tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Bị can Lê Văn Đông (SN 1978, chồng Mai Anh, có 13 tiền án, tiền sự) bị truy tố về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Bị can Hoàng Tất Thành (Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc), và Lục Thị Thanh Bình (Phó Giám đốc Trung tâm) bị truy tố tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, Phạm Minh Tuấn (49 tuổi, cựu điều tra viên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, bị truy tố về các tội Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tuấn công tác tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội từ tháng 5/2015. Đến tháng 3/2025, người này được điều chuyển về Công an phường Tràng Tiền. Ngày 25/6/2025, Tuấn bị tước danh hiệu Công an Nhân dân.

Vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh.

Theo cáo trạng, ngày 19/8/2019, Tuấn được phân công làm điều tra viên thụ lý vụ án Nguyễn Thị Mai Anh cùng đồng phạm bị khởi tố về các tội liên quan việc làm giả, sử dụng tài liệu giả. Tháng 7/2020, trên cơ sở kết luận giám định tâm thần, Mai Anh được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Vụ án và việc điều tra đối với Mai Anh được tạm đình chỉ.

Trong quá trình thụ lý vụ án, Tuấn tạo dựng mối quan hệ thân thiết với Mai Anh và chồng người này là Lê Văn Đông (48 tuổi).

Từ tháng 8/2021 đến ngày 16/10/2023, Mai Anh trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Mặc dù biết Mai Anh là bị can đang phải chữa bệnh bắt buộc, Tuấn không báo cáo để giải quyết theo quy định.

Ngày 10/6/2023, Tuấn cùng bạn gái được Mai Anh mời đi du lịch tại Đà Lạt và thanh toán toàn bộ chi phí. Từ ngày 19 đến 21/8/2023, Tuấn tiếp tục cùng bạn gái đi TP.HCM với vợ chồng Mai Anh, cũng do Mai Anh chi trả.

Phần tổng hợp của cáo trạng xác định tổng chi phí Mai Anh thanh toán cho những chuyến đi của Tuấn là 11.639.900 đồng. Trong chuyến đi TP.HCM, Tuấn bị cáo buộc tư vấn cho vợ chồng Mai Anh cách thức đưa người này quay lại Viện, nhằm tránh nguy cơ bị cơ quan tố tụng hủy bỏ biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Ngày 30/8/2023, Tuấn tham gia cuộc họp xem xét việc hủy quyết định chữa bệnh bắt buộc đối với Mai Anh, Tuấn nhắn tin thông báo kết quả cho người này. Tuấn tiếp tục giục Mai Anh nhờ gia đình làm đơn gửi Viện theo phương án đã tư vấn.

Đến tháng 9/2023, Tuấn nhiều lần cung cấp cho Mai Anh thông tin về việc cơ quan chức năng xem xét phục hồi điều tra, xác minh quá trình chấp hành chữa bệnh bắt buộc.

Cáo trạng còn nêu việc Tuấn gửi hình ảnh chụp một phần đơn tố cáo trong vụ việc khác cho Mai Anh.

Ngày 16/10/2023, Mai Anh quay lại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Sau khi Mai Anh trở lại Viện, Tuấn tiếp tục bị cáo buộc cung cấp thông tin về việc thẩm định hồ sơ giám định của Lê Văn Đông và Đỗ Trần Cường (34 tuổi), đồng thời làm trung gian để Mai Anh đưa hối lộ.

Tối 31/12/2024, sau khi chồng bị bắt tạm giam trong một vụ gây rối trật tự công cộng, Mai Anh đến nhà Tuấn, đưa một chai rượu vang và phong bì 5 triệu đồng, nhờ Tuấn hỗ trợ việc thẩm định hồ sơ để Đông được giám định tâm thần.

Ngày 22/1/2025, Mai Anh nhờ Trần Đại Quân (41 tuổi) mang một túi đựng 300 triệu đồng đến nhà Tuấn. Chiều cùng ngày, Tuấn mang túi tiền đến gặp Hoàng Tất Thành (Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc), và Lục Thị Thanh Bình (Phó giám đốc Trung tâm).

Tại đây, Tuấn giới thiệu Đông là “em” của mình rồi đặt vấn đề nhờ ông Thành và bà Bình giám định để Đông được chữa bệnh bắt buộc. Ông Thành nhận lời xem xét nhưng từ chối nhận túi tiền nên Tuấn mang về.

Sau đó, Tuấn thông báo đã nhờ ông Thành, đồng thời đưa số điện thoại và bảo Mai Anh trực tiếp liên hệ. Cáo trạng xác định Mai Anh tiếp tục gặp và đưa ông Thành 200 triệu đồng.

Ngày 10/2/2025, hội đồng giám định kết luận Đông mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Ngày 24/2/2025, Đông được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Khoảng tháng 2/2025, khi được Mai Anh nhờ giúp trường hợp Đỗ Trần Cường, Tuấn tiếp tục gọi điện cho ông Thành, nhận Cường là “em” và đề nghị giúp người này được kết luận mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.

Tuấn còn tư vấn Mai Anh chuẩn bị từ 200 triệu đến 250 triệu đồng, sau đó Mai Anh đưa ông Thành 200 triệu đồng. Ngày 10/4/2025, hội đồng giám định kết luận Cường mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Người này sau đó được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Ngày 4/4/2025, Mai Anh mua tặng Tuấn 1 chiếc tivi nhãn hiệu Samsung loại 43 inches với giá 7 triệu đồng.

VKS xác định số tiền Tuấn môi giới hối lộ trong hai vụ giám định Lê Văn Đông và Đỗ Trần Cường là 400 triệu đồng, tương ứng hai khoản 200 triệu đồng được đưa cho ông Thành.

Các tin nhắn khác giữa Tuấn và Mai Anh có dấu hiệu liên quan việc “chạy” kết luận tâm thần, “chạy” tại ngoại cho một số người đã được tách để tiếp tục điều tra.