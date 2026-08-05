Mỹ dùng ‘gần hết’ tên lửa tầm xa trong xung đột với Iran

(VTC News) -

Tở Reuters dẫn 3 nguồn tin cho biết quân đội Mỹ sử dụng gần hết kho tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc xung đột kéo dài 5 tháng với Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong các cuộc xung đột tương lai.

Những tên lửa này chủ yếu là vũ khí đất đối đất của lục quân, được gọi là Hệ thống Tên lửa Tác chiến Lục quân (ATACMS) và Tên lửa Tấn công Tinh vi (PrSM). Theo nguồn tin mà Reuters có được, Mỹ sử dụng “hầu như tất cả” loại vũ khí này.

Hệ thống Tên lửa Tác chiến Lục quân (ATACMS) được trưng bày trong lễ khánh thành nhà máy sản xuất pháo binh mới của nhà sản xuất đạn dược Rheinmetall. (Ảnh: Reuters)

Mức độ cạn kiệt tên lửa ATACMS và tên lửa tấn công chính xác của quân đội chưa từng được báo cáo trước đây. Những loại đạn dược tầm xa có giá hơn 1 triệu USD/quả là phần quan trọng trong kho vũ khí của quân đội, cho phép thực hiện cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn.

Hệ thống ATACM do Mỹ cung cấp cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraine, cho phép lực lượng Kiev tấn công mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Trong khi PrSM là thế hệ mới hơn, tiên tiến hơn, sẽ thay thế ATACMS vốn có tầm hoạt động ngắn hơn.

Sự suy giảm đáng kể về kho tên lửa có độ chính xác cao và tầm xa, đồng nghĩa với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể phải dựa nhiều hơn vào nhiệm vụ ném bom có ​​người lái đầy rủi ro nếu ông tái khởi động cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran.

Trong khi nhiều nguồn tin từ chối cho biết Mỹ còn lại bao nhiêu mỗi loại đạn dược.

Ông Trump phát động cuộc tấn công vào Iran cùng với Israel hồi tháng 2 và dự đoán cuộc xung đột chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Nhưng khi cuộc chiến kéo dài, nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại việc nguồn cung tên lửa giảm sút có thể hạn chế khả năng răn đe đối thủ của Mỹ, bao gồm cả Nga và Trung Quốc.

Trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - cơ quan giám sát lực lượng Mỹ ở Trung Đông gần như sử dụng hết số tên lửa phóng từ mặt đất mà họ có trước khi kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Tuy nhiên, CENTCOM vẫn có thể bổ sung từ nguồn cung cấp quân sự của Mỹ ở những nơi khác trên thế giới.

Khi được yêu cầu bình luận về dữ liệu kho dự trữ, Nhà Trắng đưa ra tuyên bố từ ông Trump cho rằng Mỹ có “nhiều đạn dược hơn bất kỳ ai trên thế giới” và “nhiều hơn mức cần thiết”.

“Các công ty quốc phòng của chúng ta hiện đang sản xuất nhiều đạn dược hơn bao giờ hết, đồng thời mở rộng nhà máy và thiết bị của họ ở mức kỷ lục”, ông Trump nói.

Nhiều nhà phân tích đều đồng ý một số loại đạn dược, bao gồm đạn pháo và một số loại tên lửa đang được sản xuất ở mức kỷ lục, nhưng cảnh báo nguồn cung có thể không đủ cho một cuộc chiến kéo dài.

Lockheed Martin, công ty sản xuất ATACMS và PrSM cùng với hệ thống tên lửa chống đạn đạo THAAD, chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của ông Trump cũng như mức độ cung ứng. Tương tự, Tập đoàn Raytheon, công ty sản xuất tên lửa Tomahawk và tên lửa đánh chặn Patriot cũng chưa có phản hồi.