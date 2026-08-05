TRỰC TIẾP: Bộ GD&ĐT công bố hướng xử lý thí sinh vụ hơn 140 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban chỉ đạo cấp Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT chủ trì buổi họp báo sáng 5/8.
30 phút trước khi diễn ra buổi họp báo, các phóng viên đã có mặt tại Hội trường A, Bộ GD&ĐT.
Trước đề xuất tổ chức thi lại môn Toán, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ quyết định phương án xử lý sau khi có kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền. Trong thời gian chờ kết luận, các thí sinh tại điểm thi vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển đại học theo kế hoạch tuyển sinh chung. Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định, tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm.
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra ngày 3/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra khẩn trương hoàn tất kết luận vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời kiến nghị xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có.
Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan công khai phương án xử lý vụ việc tại Tuyên Quang cũng như một số địa phương khác, bảo đảm thông tin đầy đủ, minh bạch đến người dân.
Song song với quá trình điều tra, việc xử lý kết quả thi của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt.
Tại cuộc họp báo ngày 9/7, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Tuyên Quang, cho biết sở đã tổ chức gặp gỡ phụ huynh và học sinh để lắng nghe ý kiến sau vụ việc.
Toàn bộ 322 phụ huynh học sinh lớp 12 cùng 6 thí sinh tự do đều thống nhất đề xuất tổ chức thi lại môn Toán nhằm bảo đảm công bằng và quyền lợi của thí sinh. Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT Tuyên Quang đã báo cáo và đề xuất phương án lên Bộ GD&ĐT xem xét.
Qua rà soát, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang xác định 147 bài thi đạt điểm 10 xuất hiện tại 13 trong tổng số 15 phòng thi là dấu hiệu bất thường. Bước đầu, nguyên nhân được xác định nằm ở khâu coi thi.
Trong khi đó, kết quả các môn còn lại không ghi nhận dấu hiệu bất thường. Môn Ngữ văn có 11 trong số 326 học sinh đạt từ 9 điểm trở lên, mức chênh lệch với điểm học bạ khoảng 0,1 điểm. Môn Ngoại ngữ có 207 học sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có một điểm 10, mức chênh lệch với học bạ khoảng 0,31 điểm. Theo Sở GD&ĐT Tuyên Quang, các kết quả này phù hợp với năng lực học tập của học sinh.
Sau quá trình xác minh ban đầu, ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Trong số này, cơ quan điều tra công bố danh tính bà Trần Thị Thu Hằng và ông Nguyễn Hà Duy. Hai bị can còn lại chưa được công bố danh tính.
Ngày 13/7, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố thêm 15 người liên quan, nâng tổng số bị can lên 19.
Đến ngày 15/7, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can lên 26.
Chiều 17/7, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT chuyên Tuyên Quang, đồng thời là thư ký điểm thi, đến cơ quan công an đầu thú. Sau đó, bà Thúy bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 27.
Cũng trong ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định rút vụ án từ Công an tỉnh Tuyên Quang để trực tiếp điều tra, xử lý theo quy định.
Đến nay, cơ quan điều tra mới công bố danh tính của 4 trong tổng số 27 bị can, gồm bà Trần Thị Thu Hằng, ông Nguyễn Hà Duy, bà Nguyễn Thị Hằng và bà Nguyễn Thị Diệu Thúy. Danh tính của 23 bị can còn lại chưa được công bố.
Ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ngay sau đó, thống kê kết quả môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang thu hút sự chú ý khi có tới 147 trong tổng số 328 thí sinh đạt điểm 10.
Đáng chú ý, phần lớn số bài thi còn lại đều đạt từ 9 điểm trở lên, đưa điểm trung bình môn Toán của toàn điểm thi lên 9,58, cao nhất cả nước.
Phổ điểm này được đánh giá là nhiều dấu hiệu bất thường so với mặt bằng chung của kỳ thi. Bộ GD&ĐT phối hợp với cơ quan công an rà soát toàn bộ quá trình tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
Theo kết quả điều tra ban đầu, sai phạm không xảy ra ở khâu chấm thi mà xuất hiện ngay trong quá trình coi thi. Cơ quan điều tra xác định bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng điểm thi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, đã chỉ đạo ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi, vào phòng thi để trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn Toán.
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