Hải quan khu vực VI 'về đích' thu ngân sách cả năm chỉ sau 7 tháng

(VTC News) -

Theo Chi cục Hải quan khu vực VI, tính đến ngày 21/7/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tất cả các loại hình qua địa bàn do Chi cục quản lý đạt 65,86 tỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025 (chiếm 11% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước).

Trong đó, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu đạt 20,11 tỷ USD; kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 45,75 tỷ USD; riêng kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Chi cục đạt 5.544,7 triệu USD (chiếm 8,5% tổng kim ngạch hàng hoá XNK qua địa bàn), tăng 74% so với cùng kỳ năm 2025.

Chi cục Hải quan khu vực VI vượt thu ngân sách cho cả năm 2026 chỉ sau nửa năm.

Số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu mở tờ khai tại Chi cục đạt 5.410 doanh nghiệp, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có 2.240 doanh nghiệp mới.

Kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) đến hết ngày 21/7/2026 đạt 13.441 tỷ đồng (tăng 114% so với cùng kỳ năm 2025), đạt 140% dự toán được giao 9.600 tỷ đồng, đạt 74,3% chỉ tiêu phấn đấu 18.100 tỷ đồng.

Trong đó, nổi bật như Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị thu NSNN đạt 6.454,8 tỷ đồng, đạt 135% dự toán giao và đạt 72% chỉ tiêu phấn đấu; Cửa khẩu Tân Thanh thu NSNN đạt 5.049,5 tỷ đồng, đạt 149% dự toán giao và đạt 78% chỉ tiêu phấn đấu; Cửa khẩu Cốc Nam thu NSNN đạt 590,7 tỷ đồng, đạt 328% dự toán được giao và đạt 107% chỉ tiêu phấn đấu.

Hải quan khu vực VI cho biết, trong 7 tháng đầu năm đơn vị đã vượt thu NSNN cho cả năm 2026, tập trung chủ yếu vào nhóm hàng nhập khẩu có trị giá và thuế suất cao như: nhóm mặt hàng ô tô, sơ mi rơ moóc, chiếm tới 47% tổng thu và ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 164% so với cùng kỳ; nhóm máy móc, thiết bị sản xuất, phụ tùng và linh kiện, chiếm tỷ trọng 25% (tăng 122%).

Doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan tại Cửa khẩu Cốc Nam.

Bên cạnh đó, nguồn thu tiếp tục được củng cố bởi sự tăng trưởng ổn định, đồng đều của các nhóm nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp và gia công...

Việc hoàn thành sớm dự toán NSNN cả năm 2026 là một kết quả nổi bật, liên tục ghi nhận đà tăng trưởng, được tạo thành từ sự cộng hưởng của các yếu tố vĩ mô thuận lợi và nỗ lực điều hành quyết liệt.

Bên cạnh công tác thu NSNN, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xử lý vi phạm được Hải quan khu vực VI quyết liệt chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ và có chiều sâu các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan nhằm chủ động thiết lập thế trận phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả trên toàn tuyến.

Trong 7 tháng đầu năm, Chi cục đã phát hiện, bắt giữ 1.108 vụ vi phạm, tổng trị giá 60,7 tỷ đồng. Đã ra quyết định xử phạt VPHC 1.112/1.115 vụ với số tiền nộp phạt NSNN 6,61 tỷ đồng.

Ngày 20/5/2026, Hải quan CK Hữu Nghị ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-HQHN về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngày 25/5/2025, hàng hóa vi phạm không khai báo: bộ phận chứa tinh dầu và tinh dầu thuốc lá điện tử trị giá 2,48 tỷ.

Phát hiện tổng số 23 vụ việc vi phạm sở hữu trí tuệ, xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ việc với tổng trị giá hàng hoá vi phạm là 895,8 triệu đồng, số tiền xử phạt VPHC: 1,53 tỷ đồng. Chuyển 07 vụ việc vi phạm có dấu hiệu hình sự đến Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Lạng Sơn để điều tra, xử lý theo quy định, với tổng trị giá hàng hoá vi phạm là 6,74 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 04 vụ việc vi phạm và khởi tố 01 bị can, hiện 03 vụ việc đang trong quá trình điều tra, xử lý.