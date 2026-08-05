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Xuất bản ngày 05/08/2026 09:10 AM
Xuất bản ngày 05/08/2026 09:10 AM

Cuộc sống của 'MC có nụ cười đẹp nhất VTV' sau 5 năm lấy diễn viên kém 5 tuổi

Ngọc Thanh
Ngọc Thanh
(VTC News) -

5 năm sau đám cưới, tổ ấm của "MC có nụ cười đẹp nhất VTV" và chồng kém 5 tuổi là diễn viên phim giờ vàng thêm viên mãn với sự hiện diện của cô con gái xinh xắn.

Thùy Linh sinh năm 1987, là gương mặt MC, BTV được yêu mến của VTV. Cô xuất hiện trên sóng truyền hình với vẻ ngoài nhẹ nhàng, duyên dáng, nụ cười rạng rỡ và phong thái điềm đạm.

Thùy Linh sinh năm 1987, là gương mặt MC, BTV được yêu mến của VTV. Cô xuất hiện trên sóng truyền hình với vẻ ngoài nhẹ nhàng, duyên dáng, nụ cười rạng rỡ và phong thái điềm đạm.

Thùy Linh quen thuộc với khán giả qua các chương trình giải trí như “Bài hát yêu thích”, “Ca sĩ tháng”, “Muôn màu showbiz”, “Giai điệu kết nối”, “Điểm hẹn tài năng”... Năm 2016, cô giành giải đặc biệt “Nụ cười VTV”.

Thùy Linh quen thuộc với khán giả qua các chương trình giải trí như “Bài hát yêu thích”, “Ca sĩ tháng”, “Muôn màu showbiz”, “Giai điệu kết nối”, “Điểm hẹn tài năng”... Năm 2016, cô giành giải đặc biệt “Nụ cười VTV”.

Thường xuyên xuất hiện cả trên truyền hình lẫn các sự kiện lớn song Thùy Linh khá kín tiếng về đời tư. Tháng 1/2021, cô lên xe hoa với diễn viên Phùng Đức Hiếu - chàng trai kém 5 tuổi - sau khoảng thời gian âm thầm hẹn hò.

Thường xuyên xuất hiện cả trên truyền hình lẫn các sự kiện lớn song Thùy Linh khá kín tiếng về đời tư. Tháng 1/2021, cô lên xe hoa với diễn viên Phùng Đức Hiếu - chàng trai kém 5 tuổi - sau khoảng thời gian âm thầm hẹn hò.

Nữ MC tiết lộ cô và chồng bén duyên khi cùng tham gia một dự án phim. Ấn tượng về Hiếu ở cô là tính cách hiền lành, ấm áp và luôn có những suy nghĩ lạc quan.

Nữ MC tiết lộ cô và chồng bén duyên khi cùng tham gia một dự án phim. Ấn tượng về Hiếu ở cô là tính cách hiền lành, ấm áp và luôn có những suy nghĩ lạc quan.

Sau khi kết hôn, sự nghiệp của hai vợ chồng dều phát triển. Kém vợ 5 tuổi nhưng Đức Hiếu rất chững chạc, chiều chuộng và thấu hiểu vợ. Còn MC Thùy Linh vừa là hậu phương vừa là “khán giả trung thành nhưng khó tính nhất” của chồng, luôn đồng hành và góp ý cho kịch bản, đài từ của anh.

Sau khi kết hôn, sự nghiệp của hai vợ chồng dều phát triển. Kém vợ 5 tuổi nhưng Đức Hiếu rất chững chạc, chiều chuộng và thấu hiểu vợ. Còn MC Thùy Linh vừa là hậu phương vừa là “khán giả trung thành nhưng khó tính nhất” của chồng, luôn đồng hành và góp ý cho kịch bản, đài từ của anh.

Cuối năm 2025, cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng.

Cuối năm 2025, cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng.

Sau thời gian tập trung cho việc làm mẹ, “MC có nụ cười đẹp nhất VTV” bắt đầu quay lại với công việc vào tháng 6/2026 với nhan sắc và thần thái rạng rỡ. Cô cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.

Sau thời gian tập trung cho việc làm mẹ, “MC có nụ cười đẹp nhất VTV” bắt đầu quay lại với công việc vào tháng 6/2026 với nhan sắc và thần thái rạng rỡ. Cô cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.

Trên trang cá nhân, Thùy Linh và Đức Hiếu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc. Tổ ấm của cặp đôi luôn khiến khán giả ngưỡng mộ.

Trên trang cá nhân, Thùy Linh và Đức Hiếu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc. Tổ ấm của cặp đôi luôn khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nữ MC từng tâm sự, nguyên tắc để họ giữ gìn hôn nhân hạnh phúc là tôn trọng nhau trong mọi hoàn cảnh. “Khi nóng giận, cả hai cũng không xưng hô hay nói những điều không đúng hoặc thiếu kiểm soát. Lúc giận nhau, lâu nhất cũng chỉ vài tiếng đồng hồ”, Thuỳ Linh từng chia sẻ.

Nữ MC từng tâm sự, nguyên tắc để họ giữ gìn hôn nhân hạnh phúc là tôn trọng nhau trong mọi hoàn cảnh. “Khi nóng giận, cả hai cũng không xưng hô hay nói những điều không đúng hoặc thiếu kiểm soát. Lúc giận nhau, lâu nhất cũng chỉ vài tiếng đồng hồ”, Thuỳ Linh từng chia sẻ.

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