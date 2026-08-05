Bí mật sau biệt danh 'anh Bo' của ca sĩ Đan Trường
Ít ai biết biệt danh 'anh Bo' của ca sĩ Đan Trường không được đặt khi nổi tiếng mà đã theo nam ca sĩ từ thuở nhỏ, gắn với ký ức về giai đoạn khó khăn.
Việt Anh - Quỳnh Nga và những cặp sao 'phim giả tình thật' gây sốt
Từ chuyện tình ngoài đời đến những vai diễn trên phim giờ vàng VTV, 3 cặp đôi diễn viên VTV khiến khán giả thích thú bởi sự ăn ý cả trong cuộc sống lẫn trên màn ảnh.
Bức ảnh hiếm hé lộ nhan sắc thời trẻ của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'
Bức ảnh chụp NSND Lan Hương từ hơn 30 năm trước vừa được chia sẻ khiến nhiều khán giả ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo của nữ diễn viên thời trẻ.
Cuộc sống của 'MC có nụ cười đẹp nhất VTV' sau 5 năm lấy diễn viên kém 5 tuổi
5 năm sau đám cưới, tổ ấm của "MC có nụ cười đẹp nhất VTV" và chồng kém 5 tuổi là diễn viên phim giờ vàng thêm viên mãn với sự hiện diện của cô con gái xinh xắn.
Diện mạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sau 3 tháng chỉnh trang
Sau khoảng 3 tháng thi công, dự án cải tạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM tăng tốc hoàn thiện, tạo tiền đề hình thành hành lang văn hóa ven sông Sài Gòn.
Gỡ nút thắt về mã số vùng trồng, cơ hội để tăng tốc xuất khẩu sầu riêng
Nghị quyết 36 về đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất, mở đường cho xuất khẩu sầu riêng tăng tốc.
Ý nghĩa 10 ngày trai trong tháng
Mười ngày trai mỗi tháng âm lịch là nhịp tu tập định kỳ, giúp Phật tử lắng lại, giữ giới và nuôi dưỡng chánh niệm giữa đời sống thường nhật.
Đối ngoại Đảng - Tạo dựng nền tảng chính trị cho quan hệ với các nước
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trả lời phỏng vấn nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.
TRỰC TIẾP: Bộ GD&ĐT công bố hướng xử lý thí sinh vụ hơn 140 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang
Hôm nay (5/8), Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo để thông tin về phương án xử lý các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
Tên lửa SpaceX sắp lao vào Mặt Trăng với tốc độ siêu thanh
Một tầng tên lửa Falcon 9 sẽ đâm xuống bề mặt Mặt Trăng với tốc độ siêu thanh và có thể nhìn thấy từ Trái Đất.
Vì sao người Mỹ chuộng mua sắm online nhưng trung tâm thương mại vẫn sống khỏe?
Mua sắm trực tuyến ở Mỹ phát triển nhất thế giới nhưng các trung tâm thương mại không "chết" mà vẫn sống khỏe, nhiều nơi đang có doanh thu và tỷ lệ lấp đầy kỷ lục.
Waterpoint hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục, khẳng định BĐS giá trị thực
Đại đô thị Waterpoint tiếp tục bổ sung hệ sinh thái giáo dục khi chính thức ký kết hợp tác với Talent Kids Academy và Công ty Cổ phần Giáo dục Nguyễn Khuyến.
Video Nga tập kích thủ đô Ukraine bằng tên lửa đạn đạo
Theo thông báo của chính quyền quân sự Kiev, vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào thủ đô khiến một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Mỹ dùng ‘gần hết’ tên lửa tầm xa trong xung đột với Iran
Mỹ được cho sử dụng gần hết kho tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc chiến với Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng chiến đấu của quân đội trong tương lai.
Bí mật đằng sau những chuyến du lịch nhóm thành công mỹ mãn
Lên kế hoạch chuyến du lịch nhóm là công đoạn quyết định, giúp chuyển hóa ý tưởng thành hiện thực, nhưng lại đứng đầu trong số những nhiệm vụ ít được ghi nhận nhất.
MediaMart xả hàng hè, giảm đến 50% đón mùa tựu trường
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Nhu cầu đối với trí tuệ nhân tạo, dịch vụ điện toán đám mây và hạ tầng bán dẫn tiên tiến tiếp tục giúp ngành công nghệ duy trì đà tăng trưởng doanh thu hai con số.
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