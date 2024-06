TP.HCM: Cháy lớn ở cơ sở sản xuất bột nhang, ít nhất 1 người tử vong

(VTC News) -

Chiều 19/6, lãnh đạo huyện Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận thông tin sự việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, hỏa hoạn bùng lên dữ dội từ cơ sở sản xuất bột nhang rộng khoảng 1.000 m2 trên đường Trần Văn Giàu (thuộc xã Phạm Văn Hai). Thời điểm này, nhiều công nhân hô hoán nhau chạy ra ngoài thoát thân, đồng thời tìm cách khống chế ngọn lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng điều động xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định ít nhất có 1 người tử vong, danh tính nạn nhân hiện chưa được công bố.

Hiện trường vụ hoả hoạn ở cơ sở sản xuất bột nhang khiến 1 người tử vong.

Trước đó, tại TP Hà Nội cũng xảy ra vụ cháy khiến 4 người chết thương tâm.

Cụ thể, lúc 18h22 ngày 16/6, Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại tầng 4 nhà dân số 207 Định Công Hạ, Hoàng Mai.

Ngôi nhà gặp hoả hoạn gắn biển cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, cao 6 tầng, 1 tum, diện tích mặt bằng khoảng 120 m2, có thang bộ và 1 thang máy.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Đến 19h30 đám cháy được khống chế và 20h00 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng phát hiện 4 thi thể.

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng gồm bà N.M.H. (SN 1971) và 3 cháu nhỏ N.Đ.Đ.S. (SN 2013), N.T.A. (SN 2018), N.D.K. (SN 2022).