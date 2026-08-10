Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 35 năm hàng không, du lịch VN-Australia

Sau 35 năm khai thác, Vietnam Airlines đã thực hiện 35.000 chuyến bay và vận chuyển 7,5 triệu lượt hành khách giữa Việt Nam và Australia. Những con số này cho thấy thị trường phát triển ổn định và nhu cầu kết nối giữa hai quốc gia tiếp tục gia tăng.

Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác 25 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần, kết nối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với Sydney, Melbourne và Perth (Australia) bằng đội tàu bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thị trường hàng không Việt Nam - Australia đạt gần 810 nghìn lượt khách, tăng hơn 11% so với cùng kỳ.

Sự phát triển của thị trường hàng không song hành với những bước tiến trong quan hệ Việt Nam - Australia. Sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, kết nối hàng không ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, phát triển du lịch và tăng cường giao lưu Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam - Australia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh, trong quan hệ giữa các quốc gia, hàng không và du lịch có ý nghĩa đặc biệt, là cầu nối quan trọng đưa người dân, doanh nghiệp của hai nước đến gần nhau hơn.

Mỗi đường bay được mở, mỗi hành trình được kết nối đều góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và quảng bá hình ảnh của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đại sứ cho biết, trong 35 năm kể từ chuyến bay đầu tiên, mạng lưới kết nối hàng không giữa hai nước ngày càng phát triển, đồng hành cùng sự lớn mạnh của quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại, giao thương, học tập và du lịch của người dân hai nước.

Trong hành trình đó, Hãng hàng không quốc gia đã góp phần quan trọng trong việc duy trì và mở rộng kết nối trực tiếp giữa Việt Nam và Australia. Những đường bay do Vietnam Airlines khai thác không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và du khách, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, thân thiện và giàu bản sắc đến người dân và du khách Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam - Australia.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, hàng không ngày càng khẳng định vai trò là hạ tầng chiến lược của nền kinh tế. Chính vì vậy, Australia luôn là một trong những thị trường trọng điểm trong định hướng của Vietnam Airlines.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạng bay, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường hợp tác để mở rộng kết nối giữa Việt Nam và Australia, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới”, ông Đặng Ngọc Hòa nhấn mạnh.

Sau 35 năm, đường bay Việt Nam - Australia tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cầu nối quan trọng giữa hai quốc gia; phát huy vai trò của Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục mở rộng kết nối, đồng hành cùng các đối tác thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Australia trong giai đoạn tới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến lễ trao các biên bản hợp tác giữa các cơ quan xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp.

Việt Cường (VOV )