Quảng Trị lại mưa lớn, nhiều xã miền núi ngập, sạt lở cục bộ

(VTC News) -

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, từ 10/8 đến sáng 11/9, khu vực miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to như Hướng Lộc 186,0 mm; Lao Bảo 178,4 mm; Tân Long 175,2 mm; A Dơi 146,8 mm; Thanh 134,8 mm; Húc 132,2 mm… Mưa lớn khiến một số ngầm tràn tại các xã miền núi phía Nam tỉnh ngập cục bộ, gây ách tắc giao thông.

Có 13 điểm ngầm, tràn bị ngập, gây ách tắc giao thông: Xã Tân Lập có 5 điểm ngập (tràn tại thôn Cồn Cheng, tràn tại thôn Trung Sơn, tràn tại thôn Ta Xía, tràn Cu Dừn và tràn Ta Roa thôn Hướng Lộc).

Mưa lớn khiến nhiều điểm ngầm, tràn ở xã Khe Sanh bị ngập cục bộ, các phương tiện không thể lưu thông. (Ảnh: Văn phòng Ban Chỉ huy PTDS Quảng Trị)

Xã Lìa có 3 điểm ngập (cầu tràn A Xóc Lìa, cầu tràn Thanh thôn Thanh Mới, cầu tràn A Xing thôn A Xing). Xã A Dơi có 1 điểm ngập tại cầu tràn Km31 đường 586. Xã Hướng Phùng cũng có 1 điểm ngập tại cầu tràn Doa Mã Lai và xã Khe Sanh có 3 điểm ngập (cầu tràn thôn Ván Ri, cầu tràn tại Thôn Ruộng, cầu tràn tại thôn Cu Dông).

Ngoài ra, cầu tràn thôn Ba Nang cũ (xã Ba Nang) đang sửa chữa, do nước thượng nguồn đổ về mạnh nên bị trôi gãy. Hiện người, phương tiện không qua lại được. Cống tại khu vực chốt 38 của bộ đội biên phòng (xã Lao Bảo) bị sạt lở khoảng 2 mét. Hơn 1,0 hecta lúa ở thôn Ruộng (xã Khe Sanh) bị ngập.

Lực lượng chức năng xã Khe Sanh dựng rào, gắn biển cảnh báo tại các điểm bị ngập sâu. (Ảnh: Văn phòng Ban Chỉ huy PTDS Quảng Trị)

Mưa lớn cũng khiến khu đất nhà bà Nguyễn Thị Sương (thôn 2, xã Khe Sanh) có nguy cơ sạt lở. UBND xã Khe Sanh triển khai công tác cảnh báo khu vực nguy hiểm và vận động hộ gia đình đến nhà người thân để đảm bảo an toàn.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Quảng Trị, các địa phương, đơn vị chủ động triển khai lực lượng canh gác và bố trí barie, biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn bị ngập, chia cắt, các điểm nguy cơ sạt lở, khu vực nguy hiểm,… đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Một đoan đường ở xã Lìa (Quảng Trị) ngập sâu do nước sông dâng cao khiến các phương tiện không thể đi qua. (Ảnh: Văn phòng Ban Chỉ huy PTDS tỉnh Quảng Trị)

Trước đó, từ tối 8/8 đến rạng sáng 9/8, tại các xã biên giới Hướng Phùng, Lao Bảo (Quảng Trị) cũng xảy ra trận mưa vừa, mưa to, lượng mưa trung bình từ 100-150mm. Mưa lớn khiến mực nước sông Sê Pôn dâng cao khoảng 1,5m làm 3 điểm cầu đập tràn ở xã Hướng Phòng gồm Doa Mã Lai; A Ròong; dốc Phùng Lâm - Doa Mã Lai… ngập cục bộ, người và phương tiện không qua lại được.