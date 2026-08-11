Nhiều hoạt động nổi bật Miss World 2026 sẽ diễn ra tại Hải Phòng

(VTC News) -

Ban Tổ chức cuộc thi Miss World 2026 cho biết, cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 đánh dấu cột mốc 75 năm hình thành và phát triển của một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín hàng đầu thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên, Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai, chào đón khoảng 120 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng tại nhiều địa phương.

Từ 13 - 19/8, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng - Dragon Ocean Đồ Sơn sẽ là nơi lưu trú và diễn ra nhiều hoạt động nổi bật của các thí sinh Miss World 2026.

Trong hành trình tại Việt Nam, Hải Phòng là một trong những điểm đến quan trọng của Miss World lần thứ 73, nơi các thí sinh quốc tế có cơ hội khám phá văn hóa, cảnh quan và nhịp sống đặc trưng của thành phố Cảng.

Từ 13 - 19/8, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng - Dragon Ocean Đồ Sơn sẽ là nơi lưu trú và diễn ra nhiều hoạt động nổi bật của các thí sinh Miss World 2026.

Trong gần một tuần tại Hải Phòng, các thí sinh Miss World 2026 sẽ tham gia chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp giữa giao lưu, trải nghiệm văn hóa, trình diễn thời trang, tài năng và thể thao.

Mở đầu hành trình tại Hải Phòng là sự kiện họp báo Công bố thí sinh vào ngày 13/8. Chương trình có sự xuất hiện của Tổ chức Miss World và BTC Miss World 2026 tại Việt Nam gồm:

Bà Julia Morley CBE - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tổ chức Miss World

Thạc sĩ Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam - Tổng Giám đốc công ty Sen Vàng

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Phó Tổng Giám đốc công ty Sen Vàng - Trưởng ban tổ chức Miss World lần thứ 73

Hoa hậu Opal Suchata Chuangsri - Đương kim Miss World 2025

Nam vương Phạm Tuấn Ngọc - Giám đốc Vận hành Miss World tại Việt Nam

Hoa hậu Karolina Bielawska - Miss World 2021

Nam vương Danny Mejía - Mr World 2024.

Bên cạnh đó là sự tham dự của đại diện Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn) và đại diện các nhà tài trợ, đối tác chiến lược và các đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Mở đầu chương trình là phần phát biểu chào mừng của lãnh đạo TP Hải Phòng cùng đại diện Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Bà Julia Morley CBE - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tổ chức Miss World sẽ có những chia sẻ về ý nghĩa của việc Việt Nam đăng cai Miss World lần thứ 73, cũng như những kỳ vọng dành cho mùa giải đặc biệt kỷ niệm 75 năm Miss World.

Tiếp nối chương trình, Giám đốc Vận hành Miss World tại Việt Nam - Nam vương Phạm Tuấn Ngọc trình bày tổng thể lịch trình Miss World lần thứ 73, trong đó giới thiệu các hoạt động, sự kiện nổi bật diễn ra tại TP Hải Phòng.

Ban Tổ chức đồng thời công bố thể lệ bình chọn chính thức của cuộc thi, mở ra một trong những hoạt động được khán giả quan tâm trong hành trình Miss World 2026.

Tâm điểm của buổi họp báo là nghi thức trao sash cho các thí sinh Miss World 2026, chính thức đánh dấu sự hiện diện và khởi đầu hành trình tranh tài của khoảng 120 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đương kim Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri trực tiếp trao sash cho từng thí sinh, trong khi Thạc sĩ Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam, đại diện Ban Tổ chức Miss World tại Việt Nam, trao những bó hoa chào mừng, gửi lời chúc đến các người đẹp trước khi bước vào hành trình chinh phục vương miện Miss World lần thứ 73.

Sau họp báo, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia chuỗi hoạt động tại Hải Phòng, nổi bật với các phần thi Tài năng, Thể thao, Chef Beauty, Top Model... Đặc biệt, show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XVI diễn ra vào ngày 18/8 tại Dragon Beach Dragon Ocean Đồ Sơn sẽ là một trong những điểm nhấn của chặng Hải Phòng.

Với chuỗi hoạt động được xây dựng đa dạng và giàu tính trải nghiệm, Hải Phòng không chỉ là một điểm dừng chân trong hành trình Miss World 2026 mà còn trở thành không gian để các đại diện quốc tế trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp của thành phố Cảng, khám phá văn hóa, con người và nhịp sống nơi đây.

Thông qua hành trình của Miss World lần thứ 73, hình ảnh Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ được kết nối với cộng đồng quốc tế, góp phần lan tỏa những giá trị về văn hóa, du lịch, con người và một Việt Nam hiện đại, năng động, giàu bản sắc đến đông đảo khán giả trong nước và quốc tế