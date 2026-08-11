Hai thiếu niên lĩnh hơn 14 năm tù trong vụ mua bán bé gái 12 tuổi ở Gia Lai

(VTC News) -

Ngày 11/8, TAND tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử vụ án hình sự liên quan đến “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và TP Đà Nẵng trong năm 2025.

Theo bản án, các bị cáo trong vụ án gồm Đặng Thị Thảo My (SN 2009, trú xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Tấn Dũng (SN 2009, trú phường Hội An, TP Đà Nẵng) đều thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi chưa đủ 18 tuổi.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Thảo My 8 năm 9 tháng tù; Bị cáo Nguyễn Tấn Dũng 5 năm 9 tháng tù cùng về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hai bị cáo Đặng Thị Thảo My và Nguyễn Tấn Dũng tại phiên tòa. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Theo cáo trạng, do vụ lợi từ việc quản lý, sử dụng các nữ tiếp viên tại các quán karaoke, trong khoảng thời gian từ tháng 6 - 8/2025, mặc dù biết T.B.N (sinh ngày 22/8/2012) là người dưới 16 tuổi nhưng Đặng Thị Thảo My và Nguyễn Tấn Dũng đã cùng Thái Văn Hòa nhiều lần giao, nhận tiền để tiếp nhận, chuyển giao bị hại T.B.N giữa các cơ sở kinh doanh karaoke làm tiếp viên.

Cụ thể, khoảng tháng 6/2025, My cùng Hòa giao cho Nguyễn Trung Phong số tiền 26.350.000 đồng để tiếp nhận T.B.N về làm tiếp viên karaoke. Đến tháng 8/2025, My, Hòa và Dũng tiếp tục giao cho Huỳnh Văn Kiệm và Trần Trọng Đại số tiền 8.000.000 đồng để tiếp nhận T.B.N đưa về TP Đà Nẵng tiếp tục làm tiếp viên karaoke dưới sự quản lý của My và Hòa.

Sau khi tiếp nhận T.B.N, My đã giao tài khoản Facebook cá nhân “Thảo My” cho Hòa và Dũng sử dụng để liên lạc, uy hiếp tinh thần gia đình bị hại.

Tại đây, Dũng trực tiếp cùng Hòa nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa ông T.N.T (cha ruột của T.B.N) yêu cầu giao 45.000.000 đồng, nếu không sẽ tiếp tục giữ T.B.N làm tiếp viên karaoke hoặc chuyển T.B.N cho người khác nhằm thu hồi số tiền đã bỏ ra.

Sau khi gia đình bị hại T.B.N đồng ý giao tiền, các bị cáo thống nhất phân công Nguyễn Tấn Dũng là người trực tiếp nhận số tiền 45.000.000 đồng từ ông Trần Nhật Trường vào rạng sáng ngày 21/8/2025 thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử ghi nhận các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình.