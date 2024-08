Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 16/8: Ô tô rơi xuống vực, 2 người chết

(VTC News) -

Xe tải lao xuống vực sâu 30m

Khoảng 7h30 ngày 15/8, tại km 191 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua thôn Xuân Sang (xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Thời điểm trên, xe tải mang BKS 37C-15XXX đi theo hướng Hà Nội - Lào Cai va vào dải lan can của đường cao tốc và rơi xuống vực sâu 30m.

Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe bị thương, được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Xe tải hư hỏng hoàn toàn sau tai nạn.

Tại hiện trường, xe tải dài hơn 10m biến dạng, nằm nghiêng dưới vực, cabin vỡ nát. Đoạn thành cầu khoảng 7m bị húc đổ.

Ô tô con húc văng 3 xe máy

Khoảng 11h ngày 15/8, ô tô 4 chỗ màu trắng BKS 65A-203xx đi trên đường Nguyễn Văn Cừ, hướng từ quận Ninh Kiều về Cồn Khương, TP Cần Thơ.

Khi đến giữa cầu Cồn Khương, ô tô đâm vào 3 xe máy đi phần đường ngược lại. Vụ va chạm khiến 3 xe máy bị hất tung rồi nằm rải rác sát thành cầu.

Tại hiện trường, chiếc ô tô đậu ngược chiều bị móp một phần đầu, nắp capo bị bung ra, kính chắn gió phía lái bị bể.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Người lao động)

Ba chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, một chiếc rơi bánh trước và bị vò nát, mảnh vỡ văng khắp mặt cầu.

Vụ tai nạn xảy ra ngay giữa cầu Cồn Khương, khiến xe cộ đi lại khó khăn. Lực lượng chức năng phải bố trí người hai đầu cầu để điều tiết giao thông.

Nữ công nhân tử vong trên đường đi làm

6h ngày 15/8, chị H.T.N (43 tuổi, trú ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) lái xe máy đi làm trên Quốc lộ 1 hướng từ hướng từ Long An đi Tiền Giang.

Khi vừa qua nút giao thông Vành Đai TP Tân An và Quốc lộ 1 thuộc phường Khánh Hậu, TP Tân An, xe máy va chạm với xe ô tô 7 chỗ do nữ tài xế cầm lái chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến chị N. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ công nhân tử vong tại chỗ. (Ảnh: Đ.X.)

Được biết, nạn nhân là công nhân tại Khu công nghiệp Tân Hương (Tiền Giang), trên đường đi làm thì xảy ra tai nạn.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Long An thu thập thông tin, trích xuất camera, truy xét bắt giữ tài xế gây tai nạn bỏ chạy.

Xe tải lao qua dải phân cách, tông đổ nhà dân

Khoảng 1h ngày 15/8, xe tải biển số tỉnh Sóc Trăng chạy trên tỉnh lộ 8 hướng về tỉnh Bình Dương.

Khi xe đến khu vực thuộc ấp 3 (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) thì húc bay nhiều mét dải phân cách bằng thép giữa đường. Chiếc xe tải chỉ dừng lại khi lao vào nhà dân bên đường.

Va chạm khiến bức tường rào bằng gạch dài hơn 3m bị tông ngã đổ. Trụ bê tông, cửa cuốn, khung sắt căn nhà cũng hư hỏng, biến dạng.

Bên trong căn nhà nhiều hàng hóa đồ đạc như tủ kính, xe đạp, xe máy, tủ lạnh bị tông văng nằm la liệt, hư hỏng.

Xe tải tông đổ nhà dân trên tỉnh lộ 8. (Ảnh: Đ.X.)

Nhận tin báo, Trạm CSGT Tây Bắc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đến giải quyết hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Qua trích xuất camera an ninh nhà dân, thời điểm trên, chiếc xe tải vừa đổ dốc cầu Bà Bếp thì tông dải phân cách và lao vào nhà dân.

Lực lượng chức năng huyện Củ Chi (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ việc.