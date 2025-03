(VTC News) -

Chiều 1/3, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo quyết định của Thủ tướng và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung.

Tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an công bố quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố điều hành Công an TP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng được giao điều hành Công an TP Hà Nội.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung sinh năm 1968, quê huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Thạc sĩ Luật, Cử nhân Điều tra tội phạm.

Ông Nguyễn Hải Trung đảm nhiệm chức Giám đốc Công an TP Hà Nội từ tháng 7/2020 đến nay, và là đại biểu Quốc hội khóa 15, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1968, quê huyện Văn Giang, Hưng Yên. Ông Tùng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội vào năm 2018, trước đó ông là Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm.