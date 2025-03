Tuyển thủ Việt Nam mắc sai lầm, SLNA suýt bại trận trên sân nhà

(VTC News) -

SLNA 1-1 Công an Hà Nội.

Sông Lam Nghệ An rất cần điểm số trong cuộc đọ sức với CLB Công an Hà Nội để nhanh chóng chiếm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, họ sớm phải nhận trái đắng. Phút 38, từ đường chuyền không mấy nguy hiểm của Leo Artur, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Việt lúng túng để bóng đi qua khoảng trống giữa hai chân và bàn thắng đến với đội khách.

Rất may cho Văn Việt, đồng đội Benjamin Kuku sớm có được bàn gỡ ngay trong hiệp 1 sau pha dứt điểm chuẩn xác. Sang hiệp 2, Nguyễn Văn Việt chuộc lỗi với nhiều pha cản phá tốt. Đáng chú ý, anh đẩy được cú sút của Leo Artur ở cự li gần khi trận đấu sắp kết thúc. Chung cuộc, Sông Lam Nghệ An hòa 1-1 trước Công an Hà Nội.