Tin thế giới nổi bật trong ngày 17/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 17/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc giá dầu thế giới giảm mạnh khi Mỹ - Iran phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng; nhóm G7 kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn dịch Ebola; Mỹ yêu cầu Iran rà phá thủy lôi để mở lại eo biển Hormuz; tàu chiến Nga nổ súng cảnh báo một du thuyền Anh trên eo biển Manche; và những nỗ lực khôi phục hoạt động hàng hải tại tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Giá dầu giảm mạnh

Giá dầu thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 80 USD/thùng sau khi xuất hiện những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, làm dấy lên kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ sớm được giải quyết.

Giàn khoan dầu tại Iran. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin từ Wall Street Journal, Washington có thể xem xét nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu thô Iran như một phần trong thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột hiện nay. Động thái này được cho là sẽ cho phép Tehran nhanh chóng nối lại hoạt động xuất khẩu dầu và các sản phẩm lọc hóa dầu ra thị trường quốc tế.

Ngay sau thông tin trên, giá dầu Brent giảm hơn 5%, xuống còn 78,96 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm gần 6%, xuống mức 76,05 USD/thùng.

Các tổ chức tài chính lớn như Goldman Sachs, Morgan Stanley và Citigroup cũng đã điều chỉnh giảm dự báo giá dầu trong thời gian tới, phản ánh kỳ vọng nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ sớm ổn định hơn.

G7 kêu gọi phản ứng mạnh mẽ để đẩy lùi dịch Ebola

Các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 16/6 ra tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng mạnh mẽ, nhanh chóng và phối hợp nhằm ngăn chặn đợt bùng phát mới của dịch Ebola.

Theo tuyên bố, G7 cam kết huy động nguồn lực y tế, tài chính và hậu cần để hỗ trợ các quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố hệ thống y tế địa phương.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đợt bùng phát Ebola mới.

Tính đến giữa tháng 6/2026, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận hơn 800 ca nhiễm được xác nhận và ít nhất 192 trường hợp tử vong. Dịch bệnh cũng đã lan sang Uganda với hàng chục ca mắc và một số trường hợp tử vong được ghi nhận.

Mỹ yêu cầu Iran rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz

Chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu Iran tiến hành rà phá toàn bộ thủy lôi và vật cản tại eo biển Hormuz nhằm nhanh chóng khôi phục hoạt động hàng hải trên tuyến đường biển chiến lược này.

Theo các tài liệu liên quan đến bản ghi nhớ vừa được ký kết giữa hai bên, Tehran có trách nhiệm loại bỏ các mối đe dọa đối với hoạt động vận tải biển trong khu vực. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington kỳ vọng hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz có thể trở lại bình thường trong vòng 30 ngày nếu Iran thực hiện đầy đủ các cam kết.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nhận định việc dò tìm và vô hiệu hóa thủy lôi là nhiệm vụ kỹ thuật rất phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian cũng như năng lực chuyên môn cao.

Tàu chiến Nga nổ súng

Bộ Quốc phòng Nga cho biết khinh hạm Admiral Grigorovich đã phải nổ súng cảnh báo đối với một du thuyền mang cờ Anh khi phương tiện này di chuyển theo hướng nguy hiểm trên eo biển Manche.

Khinh hạm Admiral Grigorovich của Nga.

Theo phía Nga, thủy thủ đoàn đã nhiều lần liên lạc qua vô tuyến điện, đồng thời sử dụng pháo sáng và còi báo động nhưng không nhận được phản hồi từ du thuyền mang tên Bright Future.

Khi khoảng cách giữa hai tàu chỉ còn khoảng 150 mét, chỉ huy khinh hạm quyết định bắn cảnh báo bằng vũ khí cá nhân qua mũi tàu. Sau đó, du thuyền đã đổi hướng và rời khỏi khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định thủy thủ đoàn hành động đúng quy định hàng hải quốc tế nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra va chạm.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Anh tiếp tục gia tăng liên quan đến các biện pháp trừng phạt và hoạt động vận tải hàng hải tại châu Âu.

Nỗ lực khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz

Giới chức Mỹ cho biết các bên đang thúc đẩy các biện pháp nhằm khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến đường trung chuyển phần lớn lượng dầu thô xuất khẩu từ khu vực Trung Đông.

Theo các quan chức Washington, việc loại bỏ thủy lôi và các vật cản sẽ giúp mở lại nhiều luồng hàng hải quan trọng, qua đó giảm áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu và chuỗi cung ứng quốc tế.

Các chuyên gia nhận định bất kỳ tiến triển nào trong việc khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz đều có ý nghĩa đặc biệt đối với nền kinh tế thế giới, nhất là trong bối cảnh thị trường năng lượng vẫn nhạy cảm trước các biến động địa chính trị.

Việc Mỹ và Iran phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng cũng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tiến trình ổn định an ninh hàng hải tại khu vực trong thời gian tới.