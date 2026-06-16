Động đất mạnh 6,3 độ Richter ở miền Tây Trung Quốc, 5 người thương vong

Theo thông tin từ Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất mạnh 6,3 độ Richter xảy ra tại châu tự trị dân tộc Mông Cổ và dân tộc Tạng Hải Tây, tỉnh Thanh Hải lúc 17h06 ngày 16/6 giờ địa phương, với độ sâu tâm chấn 10 km.

Chỉ trong khoảng 40 phút, tức tính đến 17h45 cùng ngày, thêm 8 trận động đất khác từ 3-4,9 độ Richter tiếp tục xảy ra tại đây.

Trận động đất khiến 5 người thương vong. (Ảnh minh họa)

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ cơ quan động đất địa phương cho biết, tính đến 18h40 cùng ngày, trận động đất khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Toàn bộ nhân viên đang làm việc tại các mỏ than gần tâm chấn được sơ tán, tình hình thương vong và thiệt hại về tài sản vẫn đang được tiếp tục thống kê.

Theo hãng tin China News, trận động đất gây chấn động mạnh ở khu vực lân cận, khiến người dân chạy xô ra ngoài. Một số khu vực ở Tân Cương và Cam Túc cách đó hơn 1000 km cũng cảm nhận được rung lắc do trận động đất gây ra.

Ngay sau khi động đất xảy ra, Cục Động đất Trung Quốc (CEA) nhanh chóng kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ III. Ông Vương Côn, Cục trưởng CEA, lập tức triển khai các nỗ lực ứng phó khẩn cấp, tổ chức các cuộc họp trực tuyến với Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc và Cục Động đất tỉnh Thanh Hải, chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường giám sát và phân tích địa chấn, tiến hành tham vấn chung và báo cáo kịp thời các thông tin liên quan.

Cục Động đất tỉnh Thanh Hải đã cử một nhóm công tác đến khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai ứng phó khẩn cấp.

Được biết, độ cao trung bình trong phạm vi 10 km quanh tâm chấn vào khoảng 4.300 mét. Theo phân tích dữ liệu lớn về dân số di chuyển do Cục Động đất Thanh Hải cung cấp, có khoảng 4.700 người trong phạm vi 20 km quanh tâm chấn, khoảng 6.900 người trong phạm vi 50 km và khoảng 17.000 người trong phạm vi 100 km.