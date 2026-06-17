Danko The Country và định hướng phát triển không gian xanh trong đô thị hiện đại

(VTC News) -

Khi tiêu chuẩn chọn nơi an cư của giới thượng lưu dịch chuyển từ sự xa hoa hữu hình sang những trải nghiệm vô hình đắt giá, thiên nhiên trở thành “mẫu số chung” cho các dự án cao cấp.

Danko The Country được phát triển đồng bộ cùng việc mang cảnh quan xanh vào không gian sống.

Xu hướng sống cân bằng và bài toán chọn chốn an cư

Trong tư duy phát triển đô thị hiện đại, không gian xanh không còn đơn thuần là yếu tố tạo mỹ quan mà ngày càng được xem như một thành tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như chất lượng sống của cư dân.

Cùng với sự gia tăng của tốc độ đô thị hóa, nhu cầu về một môi trường sống thông thoáng, đồng bộ và không gian công cộng chất lượng ngày càng trở nên rõ nét.

Đây cũng là lý do xu hướng “Wellness Living” - chú trọng tới sự cân bằng về sức khỏe và trải nghiệm sống - đang trở thành thước đo mới để tầng lớp tinh hoa lựa chọn nơi sống. Một môi trường chất lượng đòi hỏi những “khoảng lùi” thoáng đãng cần thiết để thanh lọc không khí, giảm áp lực tinh thần và nuôi dưỡng thế hệ tương lai.

Không gian xanh luôn được ưu tiên tại các KĐT do Danko Group phát triển. (Ảnh: KĐT Danko Riverside Bắc Ninh)

Thấu hiểu sâu sắc nhu cầu đó, Danko The Country hiện thực hóa không gian sống an lành bằng kinh nghiệm triển khai thực tế của Danko Group.

Nhìn từ những dự án đi trước như Danko City Thái Nguyên hay Danko Riverside Bắc Ninh, đơn vị phát triển dự án đã chứng minh năng lực đưa các bản vẽ cảnh quan ra đời thực một cách chuẩn chỉ, biến khu đô thị thành một điểm đến xanh mát và đáng sống bậc nhất khu vực.

Sự giao thoa giữa kiến trúc và cảnh quan tự nhiên

Tại Danko The Country, bài toán cân bằng giữa nhịp sống năng động và thiên nhiên được giải quyết bằng một cấu trúc hướng tâm đồng bộ trên quy mô 25ha. Hệ thống công viên, các vườn hoa mang phong cách Châu Âu được phân bổ hài hòa, đóng vai trò như lá chắn tự nhiên cho toàn khu đô thị.

Kiến trúc sang trọng giao hoà cùng các khu vực cảnh quan xanh tại dự án Danko The Country.

Điểm đắt giá của dự án chính là sự giao thoa mềm mại giữa các khối nhà tân cổ điển sang trọng và các khoảng không mở. Bước ra khỏi thềm nhà của mỗi dãy shophouse sầm uất hay từng căn liền kề, biệt thự tráng lệ, cư dân sẽ “chạm chân” tới ngay đại lộ rợp bóng mát cùng các tuyến phố đi bộ ngập tràn sắc hoa.

Lối thiết kế vị nhân sinh này đảm bảo rằng ở bất kỳ vị trí nào, chủ nhân đều có thể tận hưởng một nhịp sống thư thái nhưng không tách rời chuỗi tiện ích hiện đại như trung tâm thương mại, quảng trường hay bể bơi ngoài trời xanh mát.

Bảo chứng cho biên độ tăng giá bền vững theo thời gian

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng thu hẹp, những dự án được quy hoạch bài bản với mật độ cây xanh hợp lý và hệ tiện ích đồng bộ thường có khả năng duy trì sức hút ổn định hơn trong dài hạn.

Không gian sống thoáng đãng và hệ tiện ích cao cấp bảo chứng cho giá trị tài sản lâu dài của các sản phẩm dự án Danko The Country.

Nhiều chuyên gia BĐS cho rằng, giá trị của BĐS hiện đại không còn được đo đếm đơn thuần bằng vị trí, mà còn đến từ chất lượng môi trường sống và trải nghiệm mà cư dân được thụ hưởng mỗi ngày. Đây cũng là yếu tố góp phần định hình cộng đồng cư dân, gia tăng tính gắn kết và nâng cao giá trị sử dụng của dự án theo thời gian.

Với định hướng phát triển chú trọng tới cảnh quan, không gian mở cùng hệ tiện ích đồng bộ, Danko The Country được kỳ vọng sẽ góp thêm một lựa chọn về môi trường sống chất lượng tại Thanh Hóa, đồng thời góp phần tạo nên diện mạo mới cho khu vực xã Lưu Vệ trong tương lai.