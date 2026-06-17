Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

Chỉ từ 1,3 tỷ đồng vốn ban đầu, người trẻ Hải Phòng đã có thể sở hữu một căn nhà phố Vinhomes 4 tầng và chủ động tài chính, an tâm trước mọi biến động vĩ mô.
Tại Thanh Hóa, dự án Danko The Country (xã Lưu Vệ) ghi điểm bằng giải pháp quy hoạch thông minh khi đan cài những mảng xanh cảnh quan vào không gian sống.
Công ty dữ liệu hàng hải TankerTrackersIran thông tin Iran chính thức xuất khẩu những lô dầu thô đầu tiên sau hai tháng lệnh phong toả cảng của Mỹ áp dụng.
Tesla, SpaceX, Starlink, xAI và mạng xã hội X giúp tỷ phú Elon Musk nằm giữ quyền lực mềm chi phối trên toàn cầu.
Cập nhật thông tin bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Chi tiết kết quả thi đấu, vị trí các đội tuyển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII.
Nộm sứa là món ăn được ưa chuộng trong mùa hè nắng nóng, nhưng bác sĩ cảnh báo người ăn có thể bị sốc phản vệ nếu sơ chế sứa sai cách.
Từ 17/6, thí sinh cả nước tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, làm quen thao tác và chuẩn bị cho đợt đăng ký chính thức.
Cơm rượu nếp chứa nhiều vitamin, lợi khuẩn có lợi cho đường ruột, nhưng chuyên gia cảnh báo một số nhóm người tuyệt đối không nên ăn để tránh gây hại sức khỏe.
Đinh Trung Hiếu (ngụ TP Đồng Nai) lái xe máy ngược chiều, va chạm xe máy do ông K. cầm lái khiến nạn nhân ngã ra đường dẫn đến tử vong, còn hắn bỏ trốn.
Lionel Messi lập hat-trick vào lưới Algeria, nâng thành tích lên 16 bàn tại World Cup, san bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Miroslav Klose.
Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Âu 2026 lập thành tích ấn tượng khi cả 5 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 1 huy chương vàng và 4 huy chương bạc.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 17/6, cập nhật sự kiện quốc tế đáng chú ý về Mỹ - Iran, eo biển Hormuz, dịch Ebola, Nga, G7.
Tính từ ngày 1/6-15/6, tổng lượng xăng sinh học tiêu thụ đạt khoảng 520 triệu lít, khoảng 485 triệu lít E10 và 35 triệu lít E5.
Lionel Messi thiết lập kỷ lục ngay khi bắt đầu trận đấu giữa Argentina và Algeria, sau đó anh tạo thêm một số cột mốc đáng chú ý trong trận đấu đặc biệt.
Bình luận