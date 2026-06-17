  • logo
Xuất bản ngày 17/06/2026 10:10 AM
Xuất bản ngày 17/06/2026 10:10 AM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

Anh Văn
Anh Văn
(VTC News) -

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII.

Sáng 17/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể. (Ảnh: Quang Vinh)

Sáng 17/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể. (Ảnh: Quang Vinh)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Quang Vinh)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Quang Vinh)

Tham dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. (Ảnh: Lâm Hiển)

Tham dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. (Ảnh: Lâm Hiển)

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Đại hội. (Ảnh: Lâm Hiển)

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Đại hội. (Ảnh: Lâm Hiển)

Đại hội có sự tham dự của 456 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, trí tuệ, trách nhiệm và niềm tin của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trong cả nước. (Ảnh: Lâm Hiển)

Đại hội có sự tham dự của 456 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, trí tuệ, trách nhiệm và niềm tin của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trong cả nước. (Ảnh: Lâm Hiển)

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Lâm Hiển)

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Lâm Hiển)

Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết đánh giá trung thực, toàn diện kết quả, thành tích và những yếu kém, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực nhất trong hoạt động và công tác xây dựng Hội nhiệm kỳ VII; quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ VIII. (Ảnh: Lâm Hiển)

Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết đánh giá trung thực, toàn diện kết quả, thành tích và những yếu kém, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực nhất trong hoạt động và công tác xây dựng Hội nhiệm kỳ VII; quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ VIII. (Ảnh: Lâm Hiển)

Đại hội cũng xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội cho phù hợp với tình hình mới; bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII. (Ảnh: Lâm Hiển)

Đại hội cũng xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội cho phù hợp với tình hình mới; bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII. (Ảnh: Lâm Hiển)

Google Thêm VTC News trên Google Search

Chọn VTC News làm nguồn ưu tiên trên Google Search

Bước 1: Bấm vào nút "Thêm VTC News trên Google", hoặc truy cập đường dẫn:

https://www.google.com/preferences/source?q=vtcnews.vn

Bước 2: Tại trang vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VTC News để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích màu xanh là hoàn tất.

Hướng dẫn thêm nguồn ưu tiên

✅ Khi xuất hiện dấu tích xanh như hình bên trên là bạn đã hoàn thành!

Đọc thêm
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Từ 1/7, khách bị chậm, hủy chuyến bay được bồi thường thế nào?
Từ 1/7, khách bị chậm, hủy chuyến bay được bồi thường thế nào?
Dự báo thời tiết 17/6: Miền Bắc mưa lớn, miền Nam chiều tối có dông
Dự báo thời tiết 17/6: Miền Bắc mưa lớn, miền Nam chiều tối có dông
Nhận định, dự đoán kết quả Bồ Đào Nha vs CHDC Congo: Ronaldo là 'kép phụ'
Nhận định, dự đoán kết quả Bồ Đào Nha vs CHDC Congo: Ronaldo là 'kép phụ'
Cùng chuyên mục
Tin mới
Những người không nên ăn cơm rượu nếp

Những người không nên ăn cơm rượu nếp

Cơm rượu nếp chứa nhiều vitamin, lợi khuẩn có lợi cho đường ruột, nhưng chuyên gia cảnh báo một số nhóm người tuyệt đối không nên ăn để tránh gây hại sức khỏe.