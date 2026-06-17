Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết đánh giá trung thực, toàn diện kết quả, thành tích và những yếu kém, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực nhất trong hoạt động và công tác xây dựng Hội nhiệm kỳ VII; quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ VIII. (Ảnh: Lâm Hiển)