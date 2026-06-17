Điều tra vụ máy bay ném bom B-52 Mỹ rơi có thể kéo dài nhiều tháng

(VTC News) -

Tờ The Guardian dẫn lời quan chức Mỹ đưa tin cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay ném bom B-52 Stratofortress thuộc Không quân Mỹ khiến toàn bộ thành viên phi hành đoàn thiệt mạng có thể kéo dài tới 6 tháng mới hoàn tất.

Hôm 15/6, máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ bất ngờ gặp nạn và phát nổ dữ dội, tạo ra những cột khói dày đặc tại Căn cứ Không quân Edwards, cách Los Angeles khoảng 95 km về phía bắc.

Máy ném bom B-52 tại Edwards. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay từ AirNav Systems, máy bay ném bom đột ngột rẽ phải sau khi cất cánh, rồi quay gần 180 độ trước khi lao xuống với tốc độ khoảng 1.541 m/phút xuống một đường băng khác - nhanh gấp gần 10 lần tốc độ hạ cánh thông thường của máy bay khi chuẩn bị hạ cánh.

Danh tính các nạn nhân, bao gồm nhân viên của Boeing, công chức chính phủ, quân nhân và nhà thầu dân sự vẫn chưa được công bố.

Người phát ngôn của Không đoàn Thử nghiệm 412 tại Edwards cho biết các đội cứu hộ đang đảm bảo an toàn hiện trường vụ tai nạn để đội tìm kiếm và cứu hộ có thể tiếp cận sau khi hỏa hoạn bùng phát suốt đêm.

Hiện trường vụ rơi máy bay B-52 tại Mỹ.

Việc chiếc B-52 rơi nhanh chóng sau khi cất cánh mà không bay lên cao hay đi được quãng đường xa khiến chuyên gia an toàn hàng không Jeff Guzzetti nghi ngờ có sự cố trục trặc nào đó trong hệ thống điều khiển bay. Ông cho rằng có thể hệ thống điều khiển bị lắp đặt sai sau khi bảo trì hoặc do sự cố động cơ nghiêm trọng hoặc do hỏng hóc một thiết bị nào đó đang được thử nghiệm.

“Tôi nghĩ chắc chắn đó là vấn đề về khả năng điều khiển. Tuy nhiên, điều đó có liên quan đến hỏng động cơ, hỏng hệ thống điều khiển bay hay hỏng thiết bị thử nghiệm mới nào đó thì tôi không chắc ở thời điểm hiện tại”, ông Guzzetti nói.

Trong những năm gần đây, có nhiều vụ tai nạn huấn luyện gây tử vong của lực lượng Không quân Mỹ xảy ra, bao gồm trường hợp một phi công hướng dẫn thiệt mạng vào năm 2024 khi ghế phóng bung ra trong lúc máy bay vẫn còn trên mặt đất ở Texas và cái chết của một học viên ROTC không quân trong một vụ tai nạn năm 2022 liên quan đến xe Humvee trong một cuộc tập trận ở Idaho.

Hai phi công không quân thiệt mạng khi một máy bay huấn luyện bị rơi gần sân bay ở Alabama vào năm 2021.