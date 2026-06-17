Dự báo thời tiết 17/6: Miền Bắc mưa lớn, miền Nam chiều tối có dông

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 17/6/2026

Từ nay đến đêm 18/6, mưa vừa, mưa to và dông vẫn là thời tiết chủ đạo ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm. Tuy nhiên, mưa tập trung chủ yếu từ chiều tối đến sáng.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Ngày 17/6, miền Bắc cục bộ có nơi mưa rất to. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 17/6, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ và phía Tây Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Mưa dồn chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Từ 19/6, mưa lớn diện rộng giảm ở vùng núi, trung du Bắc Bộ.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trái ngược với thời tiết mưa lớn ở các khu vực trên, ngày 17/6, các địa phương từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Ngày 18/6, nắng nóng mở rộng hơn ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất không có nhiều sự biến động, phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C. Nắng nóng ở các địa phương này khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Từ 20/6, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có thể xảy ra nắng nóng diện rộng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 17/6/2026

TP Hà Nội mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, mưa tập trung từ chiều tối đến sáng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Trong đó, đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung từ chiều tối đến sáng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, khu Đông Bắc có nơi dưới 30°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, Thanh Hoá mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trong đó, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.