Sai lầm khi ăn nộm sứa, thanh niên 28 tuổi suýt mất mạng

(VTC News) -

Các bác sĩ Bệnh viện 19-8 thông tin, bệnh nhân là anh Văn Hiền (28 tuổi, Hà Nội). Sau khi ăn nộm sứa tự chế biến từ sứa tươi, anh bất ngờ xuất hiện các triệu chứng khó thở, buồn nôn, mẩn ngứa toàn thân, người lả đi và phải nhập viện cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ cấp cứu cho nam bệnh nhân theo phác đồ sốc phản vệ giúp anh qua cơn nguy kịch.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, cho biết sứa có ưu điểm là chứa khoảng 95-98% nước, năng lượng khá thấp, trung bình chỉ khoảng 30-40kcal trong 100g sứa đã qua chế biến. Ngoài ra, sứa còn có một lượng protein, collagen và khoáng chất nhất định. Vì vậy, nếu được chế biến đúng cách, ăn lượng vừa phải, đây có thể là món đổi vị tốt trong bữa hè.

Bác sĩ cảnh báo người ăn có thể bị sốc phản vệ nếu sơ chế sứa sai cách.

TS Giang cũng cảnh báo sứa không phải thực phẩm có thể ăn tùy tiện, đặc biệt là sứa tươi mua ngoài chợ về tự chế biến.

Sứa sống chứa độc tố, tập trung nhiều ở phần xúc tu. Nếu chưa được xử lý đúng quy trình mà đem làm gỏi hoặc nộm, người ăn có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, nổi mẩn, khó thở, tụt huyết áp. Trường hợp nặng có thể dẫn đến sốc phản vệ, co giật, hôn mê, đe dọa tính mạng.

Ngoài nguy cơ ngộ độc, quá trình sơ chế sứa thường sử dụng nhiều muối và phèn để tạo độ giòn. Nếu không được ngâm rửa kỹ, sản phẩm có thể chứa hàm lượng natri cao hoặc tồn dư nhôm, không tốt cho người mắc bệnh thận, tăng huyết áp, tim mạch.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn sứa biển tươi chưa qua xử lý; ưu tiên sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bao bì, nhãn mác đầy đủ. Sứa muối hoặc sứa đóng gói cần được rửa nhiều lần dưới nước sạch trước khi chế biến và chỉ nên ăn với lượng vừa phải, khoảng 100-150g mỗi bữa.

Trẻ dưới 5 tuổi, người có tiền sử dị ứng hải sản, phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch hoặc mắc các bệnh lý thận, tim mạch, tăng huyết áp được khuyến cáo hạn chế hoặc tránh ăn sứa. Với người lần đầu sử dụng, chỉ nên ăn lượng nhỏ để theo dõi phản ứng của cơ thể.