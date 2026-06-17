520 triệu lít xăng sinh học được tiêu thụ trong nửa tháng

(VTC News) -

Chính phủ vừa ra Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP ban hành thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028.

Tính từ ngày 1/6-15/6, tổng lượng xăng tiêu thụ trên thị trường đạt khoảng 520 triệu lít (khoảng 485 triệu lít E10 và 35 triệu lít E5).

Trên 17.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã thực hiện đúng lộ trình, chuyển đổi sang phân phối xăng E10 từ ngày 1/6.

Tiêu thụ 520 triệu lít xăng sinh học trong vòng nửa tháng qua.

Toàn bộ các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy đều khẳng định rằng các phương tiện ô tô, xe máy sản xuất, phân phối tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10, trừ một số ít phương tiện quá cũ, đã phân phối có thể không còn lưu hành là có thể không tương thích với xăng E10.

Hầu hết người tiêu dùng đã yên tâm về tính tương thích của xăng E10 đối với phương tiện, động cơ. Trên toàn quốc chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào liên quan đến việc sử dụng xăng E10, chưa có khiếu nại hay phản ánh chính thức nào tới các thương nhân đầu mối hiện đang chi phối toàn bộ thị trường xăng E5, E10 về chất lượng xăng hay các hỏng hóc phương tiện do xăng E5, E10 gây ra.

Hệ thống phối trộn, pha chế đã được 13/26 thương nhân đầu mối đầu tư, trong đó 7 doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động, với tổng công suất khoảng 1,1 triệu m³/tháng, cùng với nhà máy lọc dầu Dung Quất thì năng lực phối trộn, pha chế E5, E10 cơ bản đáp ứng nhu cầu trên toàn quốc.

Bộ Công Thương cũng đã có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) rà soát toàn bộ hệ thống tiêu chuấn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định thử nghiệm và chứng nhận hiện hành đối với phương tiện sử dụng động cơ xăng; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các yêu cầu kỹ thuật liên quan đên khả năng sử dụng nhiên liệu sinh học.

Đồng thời đề xuất lộ trình kỹ thuật phục vụ nghiên cứu nâng cao tỷ lệ phối trộn ethanol vào xăng khoáng trong giai đoạn tới. Nội dung rà soát tập trung vào hệ thống nhiên liệu, vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu, khí thải, tiêu hao nhiên liệu, độ bền vận hành và việc ghi nhận thông tin tương thích E5/E10 trong hồ sơ chứng nhận kiểu loại cũng như số tay hướng dẫn sử dụng phương tiện.

Chính phủ giao Bộ Công Thương trong quá trình triển khai thực hiện lộ trình sử dụng xăng E10, căn cứ tình hình thực tế về kinh tế, xã hội, kỹ thuật, công nghệ, cung, cầu, giá cả và những biến động khác có liên quan, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành báo cáo Chính phủ xem xét điều chỉnh các nội dung tại Nghị quyết này để đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chủ trì điều phối nguồn cung etanol và xăng nền để pha chế, phối trộn xăng E10; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát lộ trình pha chế, phối trộn, kinh doanh xăng E10 và chất lượng xăng E10; tổ chức triển khai thực hiện lộ trình xăng E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6/2026; rà soát, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng, cải tạo hạ tầng kho chứa, trạm phối trộn xăng sinh học đảm bảo an toàn và đúng quy định.