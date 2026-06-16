Trực tiếp bóng đá Pháp vs Senegal, bảng I World Cup 2026 hôm nay

Trận Pháp đấu với Senegal bắt đầu lúc 2h ngày 17/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu tại đây.

Lực lượng, phong độ Pháp

Pháp bước vào World Cup 2026 với tư cách một trong những đội tuyển được chú ý nhất giải. Theo Opta, đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps có 13,4% khả năng vô địch, chỉ xếp sau Tây Ban Nha trong nhóm ứng viên trước giải.

Đây là lần thứ 17 Pháp tham dự World Cup. Đội tuyển này góp mặt ở vòng chung kết lần thứ 8 liên tiếp, chuỗi dài nhất trong lịch sử bóng đá Pháp. Trong 7 kỳ World Cup gần nhất, Pháp có 4 lần vào chung kết, gồm các năm 1998, 2006, 2018 và 2022.

Thông tin đội tuyển Pháp tại World Cup.

Pháp là đương kim á quân World Cup. Đội bóng châu Âu vô địch năm 2018 tại Nga, sau đó thua Argentina ở trận chung kết World Cup 2022. Tại giải năm nay, Pháp nằm ở bảng I cùng Senegal, Iraq và Na Uy.

Trước ngày ra quân, Pháp trải qua 2 trận giao hữu trong tháng 6. Họ thua Bờ Biển Ngà 1-2 ngày 4/6, sau đó thắng Bắc Ireland 3-1 sau đó 4 ngày. Theo SportsMole, Pháp ghi ít nhất 2 bàn trong 9 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Kylian Mbappe là cầu thủ đáng chú ý nhất của Pháp. Tiền đạo này ghi 12 bàn trong 2 kỳ World Cup gần nhất, nhiều hơn mọi cầu thủ khác trong cùng giai đoạn. Tính trước trận gặp Senegal, Mbappe có 56 bàn cho đội tuyển Pháp, kém kỷ lục của Olivier Giroud 1 bàn.

Về lực lượng, William Saliba đã trở lại tập luyện đầy đủ sau lo ngại liên quan đến chấn thương lưng. Jules Kounde cũng sẵn sàng thi đấu dù từng gặp vấn đề cơ trong trận thắng Bắc Ireland. Thủ môn Mike Maignan vắng mặt ở buổi tập hôm thứ Bảy vì lý do quản lý tải vận động, không phải chấn thương nghiêm trọng.