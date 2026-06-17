Messi lập hattrick lịch sử, chạm kỷ lục mọi thời đại

(VTC News) -

Lionel Messi tiếp tục viết nên chương mới trong lịch sử bóng đá thế giới khi lập hat-trick trong chiến thắng của Argentina trước Algeria tại bảng J World Cup 2026 sáng 17/6. Ba bàn thắng giúp siêu sao 39 tuổi nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên con số 16, chính thức san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu do huyền thoại người Đức Miroslav Klose thiết lập vào năm 2014.

Bàn thắng đầu tiên đến ở phút 18 sau một pha xử lý đẳng cấp quen thuộc. Nhận bóng từ giữa sân, Messi tăng tốc rồi tung cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ môn Luca Zidane. Đến phút 60, đội trưởng Argentina dễ dàng đá bồi nâng tỷ số lên 2-0 sau khi thủ môn Algeria không thể bắt dính cú sút của Alexis Mac Allister.

Messi san bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại World Cup của Miroslav Klose.

Không dừng lại ở đó, Messi hoàn tất cú hat-trick với cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm ở phút 76 để khép lại ngày thi đấu đáng nhớ nhất của mình tại World Cup 2026. Với ba pha lập công này, anh vượt qua Ronaldo Nazario (15 bàn) và bắt kịp Miroslav Klose ở vị trí số một trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup.

Cú hattrick này của Messi cũng là thành tích đặc biệt. Anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi nhiều hơn một bàn, lớn tuổi nhất lập hattrick trong một trận đấu ở World Cup (38 tuổi 357 ngày), phá kỷ lục trước đó của Cristiano Ronaldo (33 tuổi).

Sau 27 trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (nhiều nhất trong số tất cả các cầu thủ từng xuất hiện ở World Cup), Messi hiện sở hữu 16 bàn thắng cùng 8 pha kiến tạo. Điều đáng chú ý là anh vẫn còn ít nhất hai trận vòng bảng phía trước để hướng tới việc độc chiếm kỷ lục mà Klose đã giữ suốt hơn một thập kỷ.

Trong khi đó, Kylian Mbappe cũng đang áp sát với 14 bàn thắng sau chiến thắng 3-1 của Pháp trước Senegal. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cuộc đua lịch sử đã chứng kiến Messi vươn lên đỉnh cao và đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử World Cup.