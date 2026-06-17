Hôm nay, thí sinh cả nước bắt đầu tập dượt đăng ký nguyện vọng đại học 2026

(VTC News) -

Từ hôm nay 17/6 đến 21/6, thí sinh cả nước bước vào đợt tập dượt thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, nhằm làm quen thao tác và rà soát thông tin trước khi đăng ký chính thức.

Trong 5 ngày tập dượt, thí sinh có thể làm quen với giao diện đăng ký, tìm hiểu mã trường, mã ngành, thử sắp xếp thứ tự các nguyện vọng, cũng như kiểm tra lại thông tin cá nhân để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót nếu có.

Theo quy định, toàn bộ dữ liệu nguyện vọng được đăng ký trong thời gian thử nghiệm sẽ được hệ thống xóa sau ngày 21/6. Đây chỉ là giai đoạn giúp thí sinh chuẩn bị kỹ các thao tác trước khi bước vào đợt đăng ký xét tuyển chính thức.

Từ ngày 17/06/2026 đến ngày 21/06/2026 thí sinh thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học chính thức diễn ra từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Đáng chú ý, các nguyện vọng xét tuyển vào nhóm ngành đào tạo giáo viên chỉ có hiệu lực nếu được đặt trong 5 nguyện vọng đầu tiên.

Những điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh năm 2026 đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn ngành học, trường học và thứ tự sắp xếp nguyện vọng nhằm nâng cao cơ hội trúng tuyển vào ngành, trường mong muốn.

Năm 2026, Bộ GD&ĐT yêu cầu thí sinh đạt tối thiểu 15/30 điểm thi tốt nghiệp THPT (ba môn theo tổ hợp hoặc Toán, Văn và một môn khác), dù xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào.

Ngoài ngưỡng điểm sàn chung tối thiểu 15/30 điểm để được tham gia xét tuyển đại học, một số lĩnh vực như y dược, sư phạm, pháp luật, bán dẫn và đường sắt sẽ áp dụng mức điểm sàn cao hơn. Vì vậy, thí sinh cần tìm hiểu kỹ điều kiện của từng ngành đào tạo để tránh đăng ký những nguyện vọng không đủ điều kiện xét tuyển.