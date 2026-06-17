Iran xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên sau hai tháng

(VTC News) -

Theo công ty dữ liệu hàng hải TankerTrackers, Iran đã xuất khẩu thành công những lô dầu thô đầu tiên sau hai tháng kể từ khi Washington và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Dựa trên dữ liệu theo dõi được xác minh bằng hình ảnh vệ tinh về các tàu, TankerTrackers cho biết có ít nhất hai siêu tàu chở dầu của Công ty Vận tải Dầu Quốc gia Iran vượt qua tuyến phong tỏa hải quân của Mỹ, chở theo 3,8 triệu thùng dầu thô.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận khung nhằm chấm dứt lệnh phong tỏa cảng của Iran do Mỹ áp đặt.

Hôm 15/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz mở cửa trở lại theo điều khoản của thỏa thuận hoà bình giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, ông bất ngờ điều chỉnh lại thời gian không lâu sau đó và nhấn mạnh eo biển sẽ mở cửa trở lại sau lễ ký kết chính thức tại Geneva vào 19/6.

Hiện tại, các nhà đàm phán Mỹ đang nỗ lực công bố nhanh chóng văn bản thỏa thuận giữa Washington và Tehran, ngay cả khi họ hạ thấp tầm quan trọng của một số ngôn từ cụ thể trong văn bản đó.

Nhiều quan chức mô tả nội dung thỏa thuận là vô cùng mơ hồ, chủ yếu nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho các cuộc đàm phán trực tiếp mang tính kỹ thuật cao sắp tới. Khuôn khổ nhằm mục đích giúp Iran có thể thuyết phục công chúng trong nước về mặt chính trị.

Ngoài ra, văn bản ghi nhớ được Phó Tổng thống JD Vance nói với CNN dài một trang rưỡi, không phản ánh những cam kết quan trọng mà Iran đưa ra với Mỹ thông qua kênh liên lạc bí mật, điều mà họ cho rằng giúp họ tự tin hơn khi ký kết thỏa thuận này.

Hiện tại, giá dầu thế giới giảm xuống dưới 80 USD/thùng nhờ sự lạc quan về việc eo biển Hormuz sắp mở cửa trở lại, giúp giảm bớt áp lực lạm phát đối với nền kinh tế toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent Biển Bắc nằm ở mức 78,96 USD/thùng, giảm 5,1%. Trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 5,8%, xuống còn 76,05 USD/thùng.