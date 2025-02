Thượng tọa Thích Trí Chơn: Dâng sao giải hạn không có trong lời dạy của Phật

(VTC News) -

Những ngày đầu năm, nhiều người dân lo lắng về việc làm lễ dâng sao giải hạn để giải trừ những tai ách, cầu cả năm được bình yên, thuận lợi. Không ít ngôi chùa nhận làm lễ dâng sao giải hạn với các mức phí khác nhau. Rằm tháng Giêng hằng năm là dịp hoạt động dâng sao giải hạn được tổ chức rầm rộ nhất.

"Năm nào tôi cũng đến chùa đóng tiền nhờ các thầy làm lễ dâng sao giải hạn cho cả gia đình, cầu Đức Phật và chư Bồ tát phù hộ, giải trừ vận hạn, ban phúc lộc thọ", bà Phương Nam, 51 tuổi, nhà ở quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết. Nhiều người dân khác cũng như bà Nam, cảm thấy yên tâm tin rằng sau lễ này, hạn ách sẽ được giải trừ nhờ ánh sáng của chư Phật.

Tuy nhiên, trả lời phóng viên Báo điện tử VTC News, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Phó Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Viện chủ Tu viện Khánh An (Quận 12, TP.HCM) khẳng định rằng dâng sao giải hạn không phải là hoạt động có trong nghi lễ Phật giáo.

"Các hoạt động như dâng sao, xin xăm, bói quẻ, coi ngày tháng... không còn phù hợp trong thời đại ngày nay, cũng như không có trong lời dạy của Đức Phật. Đầu năm, thay vì dâng sao giải hạn thì mỗi cá nhân nên dành thời gian tự mình suy ngẫm, loại bỏ những ý nghĩ xấu và nuôi dưỡng ý nghĩ tốt, thực hành điều tốt đẹp".

GHPGVN có chủ trương các chùa không tổ chức lễ dâng sao giải hạn, chỉ làm lễ cầu an vào đầu năm. (Ảnh: Đắc Huy)

Thượng tọa Thích Trí Chơn khẳng định việc cúng sao không có tác dụng giải hạn vì: "Theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta là người quyết định mình đi con đường hạnh phúc hay khổ đau. Chúng ta là người tạo ra điều tốt hay điều xấu trong cuộc sống của bản thân theo luật nhân quả. Mọi vận hạn xảy đến vì bản thân tạo nên chứ không theo số mệnh được sắp đặt sẵn".

Thượng tọa cho biết, các hoạt động dâng sao giải hạn, xin xăm... có ảnh hưởng từ văn hóa Trung Quốc từ xưa; những người tham gia thường tin rằng may mắn hay vận hạn đều do định mệnh an bài sẵn. Điều này trái với giáo lý nhà Phật rằng mọi thứ đều có nhân quả: "Việc tin và chấp nhận có sự an bài của số phận sẽ làm chững lại sự phát triển cá nhân.

Nhiều người quên đi nội lực của bản thân mà chạy theo những thứ bề ngoài ở xung quanh. Để có một năm mới bình an, hạnh phúc, mỗi người nên tự rèn luyện ý chí, nghị lực, sự sáng tạo, giữ tâm hướng thiện và tránh làm việc xấu".

Phó Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN cho biết, trong nhiều năm qua, GHPGVN có chủ trương là các chùa không tổ chức lễ dâng sao giải hạn, không xin xăm, bói quẻ, xem tướng, xem ngày lành tháng tốt đầu năm. Giáo hội có thông bạch đề nghị các chùa cúng cầu an đầu năm, khai kinh Dược sư. Tuy nhiên, vẫn còn một số chùa tự tổ chức phong tục dâng sao giải hạn.

Tục cúng sao giải hạn xuất phát từ niềm tin rằng mỗi năm, con người có một vì sao chiếu mệnh. Có tất cả 9 sao, gồm Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Kế Đô, La Hầu, Thái Bạch, Thổ Tú, Vân Hán, Thủy Diệu. Trong đó, Thái Dương, Thái Âm là sao tốt, còn La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch là những sao xấu. Năm nào bị sao xấu chiếu mệnh, con người gặp phải chuyện không may, ốm đau, bệnh tật, làm ăn thất bát...

Tuy nhiên, khoa học chưa từng xác nhận sự tồn tại của 9 ngôi sao trên cũng như ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người.