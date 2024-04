Thủ tướng: Tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi trên cả nước

(VTC News) -

Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu khai mạc phiên họp của Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo, sáng nay 4/4.

Người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận, giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người Việt Nam. Giáo dục mầm non là bậc học dành cho lứa tuổi nhỏ nhất trong tiến trình phát triển của con người. Xây dựng, phát triển con người cần phải được đặt nền móng từ những năm đầu đời.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước ta xác định giáo dục - đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược.

"Do đó, bậc học giáo dục mầm non cần tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới căn bản, tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 3- 5 tuổi, chuẩn bị nền tảng cho trẻ phát triển toàn diện và sẵn sàng cho việc học tập suốt đời, đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao từ sớm, từ xa", Thủ tướng nêu rõ.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng, giáo dục mầm non đã có những bước phát triển quan trọng về quy mô, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Cụ thể, cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Hệ thống mạng lưới trường, lớp mầm non không ngừng được củng cố, mở rộng và phát triển đa dạng các loại hình. Tỷ lệ huy động trẻ em nhà trẻ và trẻ em mẫu giáo 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi tăng dần hằng năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng đánh giá, giáo dục đào tạo nói chung, giáo dục mầm non nói riêng vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được sớm khắc phục; còn những khó khăn, thách thức trước mắt cần sự nỗ lực lớn để vượt qua.

Thủ tướng thông tin, Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 42 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 42 mới đây cũng tiếp tục đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự họp đánh giá toàn diện về giáo dục mầm non thời gian qua, từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn, trúng và đúng nhằm hiện thực hoá các chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới, phát triển giáo dục mầm non trong giai đoạn sắp tới.

Tại cuộc họp, Bộ GD&ĐT cũng đề xuất Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt và ban hành Nghị quyết “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi” để tạo hành lang pháp lý cho các Bộ, ngành, các địa phương có cơ sở pháp lý triển khai đại trà việc phổ cập cho trẻ em mẫu giáo. Thời gian trình Quốc hội xem xét thông qua vào kỳ họp tháng 10/2024.

Trước đó, tháng 8/2023, Bộ GD&ĐT đã công bố Dự thảo về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo ở một số tỉnh, thành phố để lấy ý kiến đóng góp.

Theo đó, nghị quyết này quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư cơ sở vật chất trường lớp; ưu đãi thu hút đầu tư, giáo viên, trẻ em mẫu giáo học tại các cơ sở giáo dục mầm non trong độ tuổi 3 - 4 tuổi; 4 - 5 tuổi tại 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các địa phương gồm: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Đà Nẵng, Kon Tum, Sóc Trăng, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM, Long An, Bạc Liêu. Hiện cả nước mới thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.