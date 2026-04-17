Thủ tướng: Bộ Nội vụ tham mưu việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong quý 2

Sáng 17/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của các bộ, cơ quan.

Với yêu cầu phát triển đất nước thời gian tới, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng nêu rõ, với vị trí, vai trò rất quan trọng trong bộ máy hành chính Nhà nước, nhiệm vụ đặt ra cho ba cơ quan hết sức nặng nề; các cơ quan cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực trong việc tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, chế độ chính sách và hoàn thiện thể chế phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền.

Bộ Nội vụ cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, rà soát kỹ lưỡng để tham mưu cấp có thẩm quyền về biên chế của hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, nhất là biên chế cấp cơ sở; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí cho từng vị trí việc làm, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh.

Bên cạnh đó, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tham mưu về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là khối giáo dục và y tế.

"Đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan, khẩn trương tham mưu việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong cả nước và sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách (hoàn thành trong quý 2)", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng lưu ý Bộ Nội vụ thực hiện thật tốt nhiệm vụ triển khai "năm cán bộ cơ sở" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bảo đảm đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng, trong đó có thiết lập hệ thống học liệu số dùng chung toàn quốc cho cán bộ cấp xã.

Cùng với đó, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư; triển khai thực hiện Kết luận số 205 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác của Bộ Nội vụ được người đứng đầu Chính phủ đề cập là tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo các kết luận của Bộ Chính trị; hoàn thiện các báo cáo sơ kết, đề xuất phương án, lộ trình phù hợp, bảo đảm đồng bộ.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện đề án nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động hiện đại, hiệu quả; hoàn thiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm, nhất là đối với các nhóm yếu thế; vận hành hiệu quả sàn giao dịch việc làm quốc gia; nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động; quản lý tốt lao động nước ngoài và an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu trong quản lý lao động.

"Làm tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống người có công với cách mạng, đền ơn đáp nghĩa; đẩy nhanh tiến độ thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng", Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thủ tướng yêu cầu kịp thời tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để hoàn thiện Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung, hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; nghiên cứu xây dựng đề án tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2031.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thành đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư. Kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực quản lý.

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giải thích chính sách, pháp luật; chủ động cung cấp thông tin chính thức, đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch để nhân dân hiểu và chia sẻ, tạo sự đồng thuận trong thực thi chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Với Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo triển khai đúng và đủ kế hoạch thanh tra năm 2026 theo hướng trọng tâm, hiệu quả, đúng thẩm quyền, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu chú trọng thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề dư luận quan tâm, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng lưu ý, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động thanh tra theo hướng thanh tra không chỉ để phát hiện, xử lý vi phạm, mà còn để phòng ngừa, cảnh báo, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, hoàn thiện thể chế, phát hiện và khắc phục những khoảng trống pháp lý, kiến tạo, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển.

Thanh tra Chính phủ cũng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào hoạt động thanh tra; khẩn trương thực hiện việc hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia. Hoàn thiện tổ chức bộ máy của ngành và quan tâm công tác xây dựng và đào tạo cán bộ thanh tra.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan triển khai Kết luận số 24 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI.

Thanh tra Chính phủ cần lập kế hoạch, hướng dẫn các địa phương triển khai thanh tra, để trên cơ sở kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, bí thư tỉnh ủy, thành ủy chịu trách nhiệm quyết liệt xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn, kịp thời báo cáo, đề xuất về các vấn đề vượt thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ phải tập trung hoàn thiện, nhân rộng và triển khai ứng dụng phần mềm về cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo trên phạm vi cả nước và triển khai hiệu quả mô hình tiếp công dân trực tuyến; Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp để giải quyết xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Thủ tướng cũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng Kế hoạch triển khai Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.